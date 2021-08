Toyota rattrapé par la pénurie de semi-conducteurs

Selon le quotidien Nikkei, relayé chez nous par l'AFP, Toyota s'apprêterait à réduire sa production à la rentrée. Le média japonais annonce même une baisse de 40 % du nombre de véhicules assemblés par rapport aux prévisions, passant de 900 000 à 500 000 véhicules. La cause est désormais bien connue : la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Le cas de Toyota est particulier. Le constructeur avait jusqu'à présent très bien géré cette crise, ayant su sécuriser les approvisionnements de ces composants électroniques. Le constructeur avait ainsi mieux repris ses activités que ses concurrents après les premières vagues du Covid et avait même revu à la hausse ses prévisions de ventes pour 2021.

Selon Nikkei, Toyota pourrait suspendre plusieurs lignes de production au Japon. Les cadences seraient aussi ralenties dans des usines en Amérique du Nord, en Chine et en Europe à la rentrée. Le constructeur a été rattrapé par la pénurie et est aussi impacté par une nouvelle hausse de cas de Covid en Asie à cause du variant Delta.

Cela ne devrait toutefois pas perturber le lancement très attendu du Yaris Cross, SUV urbain qui est assemblé dans l'usine française de la marque. Sa production a officiellement commencé début juillet.