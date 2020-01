Toyota Supra : pas de cabriolet, pas de petit moteur

Un an après sa présentation, la GR Supra étoffe son offre de moteurs sur le marché européen. Lancée avec un six cylindres 3.0 de 340 ch, elle sera d'ici le printemps disponible avec un quatre cylindres 2.0 turbo de 258 ch. Cela permettra de rendre le coupé Toyota plus abordable.

Comme le six cylindres, ce bloc est partagé avec la BMW Z4. Et le roadster propose aussi en entrée de gamme une version de 197 ch. Va-t-on par la suite retrouver ce moteur dégonflé sous le long capot de la Supra ? Lors d'une conférence à Amsterdam, un représentant de la marque nous a indiqué que ce n'était pas prévu. En descendant trop en gamme, la Supra entrerait alors en concurrence directe avec la GT86. Or, on nous a laissés entendre avec un sourire que le petit coupé propulsion, qui développe actuellement 200 ch, aura bien une suite.

Autre évolution possible de la gamme, l'arrivée d'une variante cabriolet. Là aussi, on pense à la cousine technique Z4, qui est un roadster. La mise au point d'une Supra sans toit semble donc facile. Mais de nouveau, on nous a indiqué que ce n'était toujours pas à l'ordre du jour. La première raison est "qu'il n'y a pas de demande" de la part de la clientèle de la Supra. La seconde est que le constructeur ne veut justement pas marcher sur les plates-bandes du Z4. Les deux cousines ont des positionnements bien distincts et Toyota ne veut pas brouiller les pistes.