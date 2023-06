Tracer sa voiture où qu’elle soit

Si vous êtes l’heureux possesseur d’un Toyota Rav4, d’une Lexus ou d’une Audi A3 vous êtes dans le trio de tête des victimes de vols de voitures potentiels. Suivent ensuite dans l’ordre d’importance des véhicules dérobés, la Renault Mégane, l’Alfa Roméo Giulietta et le Range Rover. Et quoi de plus désagréable lorsque vous revenez récupérer votre véhicule amoureusement garé que de regagner une place vide ! Le tout va être de retrouver rapidement votre voiture, avant qu’elle ne soit désossée. Rien de plus simple si vous avez pris la précaution de l’équiper d’une balise GPS également appelé traceur.

Devant la recrudescence des vols de voitures, certaines compagnies d’assurances, en fonction du type de véhicule, exigent parfois la présence d’un traceur pour des modèles haut de gamme. Quant au choix du traceur et de l’investissement qu’il représente, il dépend de l’usage que vous en attendez.

À quoi sert une balise GPS ?

Une balise ou traceur GPS sert simplement à localiser votre véhicule. Certes, il n’empêchera pas ce dernier d’être volé – sauf si vous disposez d’un système qui permet de couper le moteur à distance – mais il vous permettra de le récupérer rapidement. Connecté à votre smartphone, il vous permet également de retrouver votre véhicule lorsque vous l’avez garé dans le parking d’un centre commercial, ou de savoir où est allée une personne à qui vous l’avez prêté.

Comment s’installe un traceur ?

Il existe toutes sorte de traceurs. Les plus complets et les plus simples à poser se raccordent directement sur la prise OBD de la voiture. C’est la prise qui sert au garagiste à relier la valise de diagnostic à l’ordinateur de bord. Une fois branché, le traceur est directement alimenté via la prise OBD et vous n’avez pas à vous soucier de son autonomie.

D’autres modèles de traceurs, plus complexes à installer, se branchent directement sur la batterie de la voiture avec les connecteurs en place. Néanmoins, ils sont plus faciles à dissimuler dans le compartiment moteur et donc moins facilement repérable par un voleur.

La plupart des traceurs de ce type fonctionnent en symbiose avec une application mobile Android et iOS.

En dehors des traceurs directement liés à votre voiture, vous avez également un large choix de modèles amovibles. Équipés d’une batterie dont la durée de vie, varie en moyenne d’un à six mois, ils sont de très petite taille, pèsent de 30 à 50 g, se fixent pour certains comme le TK905 à l’aide d’un aimant, et peuvent se glisser n’importe où.

Quelle efficacité attendre d’un traceur ?

L’efficacité d’un traceur se mesure à ce que vous en attendez. À savoir qu’il vous signale immédiatement tout mouvement de votre voiture, qu’il vous permette juste de savoir où elle se trouve au cas où, ou encore que vous puissiez couper la motorisation du véhicule à distance pour le stopper où qu’il soit.

Les traceurs équipés d’une carte SIM de type Carlock ou Professional Finder 3.0 sont liés à une application sur votre smartphone, vous pouvez ainsi accéder à toutes les fonctionnalités de l’appareil et les régler au cas par cas. Ce type de traceur vous prévient si le véhicule vient à démarrer et à se mettre en mouvements, tout en permettant de le suivre à la trace à tout moment. Ainsi, si vous prêtez votre voiture vous pouvez même dans certains cas contrôler le comportement du conducteur puisqu’il vous permet d’obtenir un compte rendu de chaque trajet en vous alertant également sur les excès de vitesse. Du fait de la présence d’une carte SIM, ce type de traceur nécessite la souscription d’un abonnement à partir de 2 € par mois.

Certains modèles très élaborés de type Sin Track GPS ST-907 disposent d’un dispositif antivol par SMS qui coupe le système d’alimentation du carburant, provoquant l’immobilisation du véhicule à distance en plus de sa géolocalisation. Plus onéreux pour la grande majorité et demandant souvent une véritable expertise lors de leur installation, ils doivent être posés par des professionnels.

Les petits traceurs indépendants de type Invoxia, alimentés par batterie quant à eux, peuvent même se placer dans le sac à dos de votre enfant pour surveiller ses déplacements en dehors de l’école. Ce type de traceur vous alerte dès que le véhicule ou la personne bouge et vous permet de suivre sa position en temps réel avec un historique de son périple conservé en mémoire. Ces modèles ne nécessitent pas nécessairement une carte SIM du fait qu’ils agglomèrent les réseaux bas débit LoRa, le Wi-Fi environnant et le Bluetooth ce qui rend le système et son autonomie parfois aléatoires. Mieux vaut opter pour un appareil doté d’une carte SIM si vous voulez surveiller l’appareil via une application sur votre téléphone portable.

Jusqu’où vont leurs fonctionnalités ?

Les meilleurs traceurs permettent une géolocalisation en temps réel dans plus de 40 pays, sans limitation de distance, avec une mémorisation des itinéraires jusqu’à plus de 3 mois. Certains permettent de définir des alertes pour définir des zones de sécurité et des « périmètres » géographiques au-delà desquels vous êtes averti. Très utiles si vous êtes plusieurs à la maison à vous servir de la même voiture ou si vous avez une utilisation professionnelle d’un parc de véhicules pour surveiller les déplacements.

Où placer le traceur ?

Evitez de le mettre dans l’habitacle où les perturbations pourraient rendre inopérant ou aléatoire le signal GPS. L’emplacement idéal est dans le compartiment moteur. Bien dissimulé au milieu des pièces mécaniques. Installé dans le passage de roue ou sous la voiture, il sera facilement repérable pour un voleur qui n’aura qu’à le retirer et à le placer sur… un autre véhicule.

Combien coûte un traceur ?

Selon ses fonctionnalités il vous en coûtera de 30 à 199 € en moyenne. Comptez environ 200 € si vous le faites installer par un professionnel.

Comment géolocaliser une voiture avec son smartphone ?

Pour géolocaliser votre véhicule, une fois celui-ci garé, il suffit de vous rendre du Google Maps. Vous activez alors la géolocalisation en appuyant sur le point bleu de la carte Google Maps qui indique votre position immédiate. Il ne vous reste plus qu’à sauvegarder votre position et le traceur fera le reste !