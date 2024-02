Tuée par le malus : le monde hallucine en découvrant le prix français de la Toyota GR Yaris

Alors que le malus écologique s'est encore durci cette année, Caradisiac revient sur ces voitures qui deviennent invendables à cause du montant astronomique de la taxe à régler dans leur cas. Des sportives, des voitures de luxe mais aussi des modèles à la vocation abordable qui deviennent subitement élitistes.

La France est-elle devenue le pire pays au monde pour acheter une voiture neuve puissante ? On le sait, d’autres nations ont mis en place des politiques fiscales très dissuasives pour ce genre de véhicules, que ce soit par la quantité de taxes sur les véhicules importés ou plus précisément avec des mesures de pénalisation des autos thermiques les plus puissantes. Mais la France est désormais pointée du doigt comme l’un des pays les plus sévères en la matière par les médias américains.

C’est l’exemple de la petite Toyota GR Yaris, une citadine ultra-sportive développant 280 chevaux, qui les impressionnent tout particulièrement (les journalistes de Motor1 et de Carscoops en ont fait un article). Proposée chez nous à partir de 46 300€ dans sa nouvelle version restylée, elle revient à 92 290€ dans sa version de base à boîte manuelle et carrément à 108 800€ avec sa transmission automatique, la faute à son malus écologique de 60 000€ dans ce dernier cas.

194 g/km de CO2, c’est vite atteint

Rappelons que ce malus écologique français maximal est désormais atteint à partir de 194 g/km de rejets CO2 pour les voitures neuves, un chiffre qui était atteint il n’y a pas si longtemps que ça par des modèles assez classiques et faiblement motorisés. Une Peugeot 307 essence de 140 chevaux des années 2000, par exemple, revendiquait un grammage CO2 de 195 g/km d’après la norme NEDC moins sévère que le WLTP actuel. Aujourd’hui, tous les modèles thermiques un peu puissants dépourvus d’hybridation sont soumis à un gros malus écologique en France. Et ces autos ne se vendent quasiment plus.