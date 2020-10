Uber fait une offre pour racheter les services de Mercedes et BMW

Uber est intéressé par le service de VTC, taxis et trottinettes de BMW et Mercedes ! Rappelons en effet que les deux constructeurs s'étaient rapprochés pour fonder Your Now, un service impliquant près de 50 millions d'utilisateurs dans le monde, en Amérique (Nord et Sud) mais aussi dans toute l'Europe. Cette alliance inédite avait ainsi accouché d'autres services comme ShareNow pour l'autopartage ou encore ParkNow pour le stationnement intelligent.

Mais c'est bien FreeNow (VTC, taxis et trottinettes) qui semble intéresser fortement Uber puisque Manager Magazin annonce que le géant américain aurait fait une offre d'un milliard d'euros à BMW et Mercedes pour mettre la main sur FreeNow. Mercedes et BMW seraient en désaccord puisque le premier accepterait de vendre tandis que le second n'accorderait qu'une "part" de capital, mais pas une vente brute.

Pour Mercedes et BMW, la création de cette énorme joint-venture visait à donner des armes aux deux groupes pour lutter contre les géants de la Tech dans les nouvelles mobilités. Du côté d'Uber, le rachat de FreeNow permettrait d'étendre la présence du spécialiste du VTC en Europe.