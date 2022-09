Uber veut supprimer les voitures thermiques d'ici 2030

Créée en 2009, l'application Uber est devenue incontournable dans la plupart des centres-villes de la planète. Y compris en France où l'on compte environ 30 000 chauffeurs travaillant pour la société américaine, le plus souvent avec des berlines noires dotées d'un moteur thermique. Depuis quelques années, Uber propose chez nous l'option « Green » qui donne accès à des chauffeurs conduisant des voitures électriques. Depuis le 1er janvier, il n'était déjà plus possible d'inscrire une voiture diesel dans l'application pours chauffeurs en France. Et si l'on en croit une interview que vient de donner le grand patron d'Uber à nos confrères américains de CBS News, ce n'est que le début de la grande conversion de la marque à la technologie 100% électrique.

Dara Khosrowshahi patron d'Uber depuis 2017, veut en effet que ses chauffeurs passent tous aux voitures à zéro émission d'ici l'année 2030 : « notre objectif est que d'ici la fin de la décennie, tous les chauffeurs d'Uber aux Etats-Unis, au Canada et en Europe ne conduisent plus que des voitures électriques. Si tout se passe comme prévu, il ne sera plus possible aux chauffeurs de s'inscrire sur notre plateforme en 2030 avec une voiture thermique. »

Aider les chauffeurs

Dara Khosrowshahi précise que sa société prévoit de dépenser quelques 800 millions de dollars pour aider ses chauffeurs à acquérir et utiliser des voitures électriques, réputées plus chères que les modèles thermiques. En Europe, cette conversion à l'électrique d'ici la fin de la décennie paraît assez naturelle compte tenu de la transformation actuelle du marché. Mais il faudra évidemment veiller à ce que les chauffeurs puissent disposer de bornes rapides près des centre-villes...