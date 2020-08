Un ancien pilote annonce que la Formula E remplacera la F1

Heinz-Harald Frentzen ne risque probablement pas de s'attirer la sympathie du monde de la F1 avec son annonce, mais l'Allemand, ex pilote de F1 (3 victoires dans les années 90, notamment chez Jordan) affiche un regard assez tranché sur l'avenir de sa discipline.

"Nous sommes actuellement dans une situation de transition dans laquelle les traditionalistes (en anglais "Petrolheads"), ont encore une très forte influence sur la conception du sport automobile. Mais cela va changer au fil des ans. La pression augmente , elle vient de toutes les directions. Les jeunes grandiront naturellement avec des voitures électriques et ne manqueront de rien sur un circuit tant qu'ils verront les voitures les plus rapides rouler", a-t-il commenté auprès de la presse allemande.

L'ancien temps contre le nouveau, qui se constitue d'ingénieurs d'avenir et "d'innovations", donc, mais nous sommes encore loin d'avoir une Formula E qui prend le dessus sur la F1, où les investissements restent massifs. D'autant plus qu'il faudra une vraie progression au niveau des batteries pour avoir une plus grande liberté en matière de course électrique.

En tout cas, certains changements récents pourraient donner raison à Frentzen : de nombreux grands constructeurs ont abandonné leurs projets en endurance, notamment, pour se consacrer à l'électrique et la Formula E.