Un artiste fait exploser une Lamborghini et vend les restes sous forme de NFT

Loin d'être un expert en la matière, je vous rappelle tout de même brièvement ce que signifie cet acronyme dont on parle actuellement un peu partout : Non-Fungible Token ou Jeton Non-Fongible en français, ce qui n'est pas vraiment plus clair pour les profanes. Pour faire court, il s'agit d'un acte de propriété consigné par un registre numérique public et décentralisé que l'on appelle une blockchain lui accordant sa première valeur, valeur bien sûr annoncée en crypto-monnaie.

Revenons à notre Lamborghini qui s'avère être une Huracan chromée attendant donc peut-être avec enthousiasme qu'on mette fin à ses souffrances. Un artiste se faisant appeler Shl0ms a mis en scène sa destruction bien évidemment filmée au milieu du désert, a ensuite fouillé la carcasse encore fumante et en a tiré 999 pièces. Chacune a été filmée et les NFT, baptisés $Car, sont ces 999 fichiers vidéo. Sur les 999, 111 ont été distribués à chacune des personnes impliquées dans cette cascade et les 888 restants ont donc été mis aux enchères vendredi dernier pour un prix de départ fixé à 0,01 Ether, ce qui correspond à 20,92 € au cours actuel au moment de l'écriture de cet article.

Une cause toute aussi fumeuse est énoncée : non, il ne s'agit pas de se remplir les poches jusqu'à en péter les coutures mais de pointer du doigt la cupidité entourant les NFT et les cryptomonnaies. En vendant des NFT en cryptomonnaie. Une sorte de combat contre le feu par le feu difficilement compréhensible et dont vous pouvez avoir un aperçu dans ce tweet.