Un Audi RS Q8 neuf plongé dans un canal

Nos confrères de la publication néerlandaise AD rapportent sur la toile les images d'un fait divers surprenant. Un homme a en effet perdu le contrôle de son véhicule surélevé Audi RS Q8 20 jours seulement après sa livraison. Le résultat est visible sur les photos : la voiture est tombée dans le canal de Kerkweg.

Par chance pour le conducteur, cette partie du cours d'eau n'est pas très profonde. Cette zone l'était tout juste assez pour remplir le bas de l'habitacle et les pièces les plus explosées sous l'auto. Comprenez par là qu'un passage par le garage sera tout de même obligatoire. Des éléments électroniques ont sans doute été endommagés dans la manœuvre.

Pour rappel, les premiers exemplaires de l'Audi RS Q8 viennent à peine d'être livrés. Le SUV exploite sous son capot un V8 4,0l biturbo à hybridation légère de 600 chevaux. La cavalerie déboule au sol via quatre motrices et une boîte automatique Tiptronic à huit rapports. Des suspensions pilotées et des roues directrices se chargent quant à elles de garder cette artillerie en place dans les virages. Car oui, le RS Q8 est capable de réaliser des performances impressionnantes sur piste : un pilote abattait le tour du très sélectif circuit du Nürburgring en 7"42"253 en juin 2019. Ses tarifs débutent à partir de 154 900 €.