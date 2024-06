Un avion de chasse atterrit sur l'autoroute (mais tout est normal)

On voit régulièrement des vidéos montrant de petits avions atterir sur des autoroutes, le plus souvent à la suite d'une panne moteur où le pilote se retrouve obligé de trouver un moyen de se poser en sécurité. Les atterissages d’avions de chasse sur les voies rapides, en revanche, paraissent quand même plus rares.

Et pourtant, les pays membres de l’OTAN prévoient bien ce genre d’exercices dans le cadre de manœuvres militaires, comme le rappellent les journalistes du Figaro. C’est à l’occasion de l’un de ces exercices, organisés sur l’autoroute A1 en Suisse par l’armée nationale du pays, qu’un chasseur McDonnell Douglas F/A18 s’est posé sur la voie rapide en toute sécurité. L’autoroute en question avait bien évidemment été fermée à la circulation pour des raisons qui se comprennent aisément. Et la manœuvre paraît assez simple quand on l’observe en vidéo.

Atterrissages et décollages

Organisés toute cette journée, cette opération prévoit aussi des décollages de ces mêmes avions de chasse équipant l’armée suisse. A noter que le rail de sécurité central a été retiré pour l’occasion et que ces F/A 18 seront progressivement remplacés au sein de l’armée suisse par des Lockheed Martin F35. Le concurrent américain de notre Rafale, toujours en service, qui n’a évidemment rien à voir avec le Renault Rafale qui forme désormais le haut de gamme chez la marque au losange.