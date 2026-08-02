Un cabriolet BMW i4 est en préparation ! La preuve en images avec un prototype qui circule muni d’un gros camouflage sur les routes allemandes.

C’est la première apparition de la nouvelle Bmw i4 Cabriolet sur les routes allemandes. Cette version reprend la plateforme Neue Klasse de la nouvelle BMW i3 mais son style n’est pas tout à fait le même que celui de la berline. Doté d’une capote en toile, ce modèle décapotable devrait être présenté vers la fin de l’année prochaine pour un lancement commercial en 2028.

La BMW i4 Cabriolet viendra aux côtés de la BMW Série 4 Cabriolet qui avec ses moteurs à combustion interne va poursuivre sa route vraisemblablement jusqu’en 2029. Cette dernière pourrait recevoir un petit restylage pour rester dans le coup et peut-être se débarrasser de sa calandre imposante en reprenant le style « Neue Klasse » à son compte.

Une face avant différenciée de celle de l’i3

En attendant le possible restylage de la BMW Série 4 et de ses déclinaisons dont le cabriolet, c’est la future Bmw I4 Cabriolet qui vient nous rendre visite. Dotée de la base technique Neue Klasse réservée aux nouveaux modèles électriques de la marque allemande, la BMW i4 Cabriolet intègre aussi le style Neue Klasse inaugurée par les BMW iX3 et BMW i3. Mais par rapport à ce dernier modèle, le BMW i4 Cabriolet arbore des projecteurs beaucoup plus plats et une calandre plus haute. Ainsi sa face avant différera sensiblement de celle de la BMW i3 dont elle reprendra les volets actifs à la base du bouclier. La nouvelle BMW i4 se distingue aussi de l’actuelle Série 4 Cabriolet, notamment au niveau de la partie arrière. Les feux sont plus fins (même si cela est difficile à voir avec le camouflage), la poupe est plus arrondie, le dessus de la malle de coffre affiche un profil en pente douce.

Une BMW i4 Cabriolet de 469 ch pour commencer

Si sur le plan du style de la partie avant, il y a bien une différence entre la BMW i3 et l’i4, cette dernière devrait reprendre les motorisations de la BMW i3. Pour son lancement commercial, la BMW i3 propose une unique version 50 Xdrive (First Edition à 74 850 €) à deux moteurs d’une puissance cumulée de 469 ch. Ces électromoteurs sont associés à une batterie de 108 kWh de capacité nette (puissance de charge 400 kW) ce qui peut autoriser jusqu’à 900 km d’autonomie. Cette version devrait être disponible au lancement de la nouvelle BMW i4 Cabriolet. Des versions à propulsion devraient intégrer le catalogue ensuite (320 ch). Elles pourraient être équipées d’une plus petite batterie de 82,6 kWh, de manière à disposer d’un tarif d’entrée de gamme plus abordable. Une version plus sportive reprenant la terminologie BMW iM4 Cabriolet n’est pas non plus à exclure, ses motorisations seraient les mêmes que celles de la BMW iM3.