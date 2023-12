Un Dacia Duster coupé ne paraîtrait plus si ridicule que ça

Le chemin parcouru par la marque Dacia en moins de vingt ans impose le respect. Repositionnée comme une enseigne low-cost par Renault en 2004 avec l’arrivée de la très rudimentaire Logan de première génération, la division roumaine n’a depuis cessé de monter en gamme. D’abord avec l’arrivée du premier Duster en 2010, puis l’amélioration continue de son design avec les secondes et troisièmes générations de Sandero/Logan et les nouveaux modèles comme le Jogger. Il y a quelques jours, Dacia enfonçait le clou avec un Duster 3 plus cossu que jamais, dont le design léché risque même de piquer des clients aux marques généralistes.

Alors que Dacia prépare aussi le gros SUV à sept places Bigster, le constructeur pourrait-il lorgner bientôt vers des catégories inaugurées par les marques premium et récupérées plus récemment par certaines marques généralistes comme Renault ? L’illustrateur X-Tomi imagine virtuellement une version « coupé » du nouveau Duster de troisième génération avec un résultat esthétiquement cohérent et valorisant. Même vendu à plus de 30 000€, un tel modèle aurait peut-être de quoi convaincre la clientèle avec un design aussi fort.

La ligne à ne pas dépasser ?

Reste pour l’instant, Dacia se limite aux catégories de voitures jugées les plus utiles. L’idée même du crossover « coupé », qui consiste à sacrifier une partie de l’habitabilité intérieure au bénéfice du style, ne cadre pas vraiment avec la philosophie de la marque. Mais au rythme où vont les choses, qui sait ce que proposera Dacia d’ici la fin de la décennie…