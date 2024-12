Un début encourageant pour la Renault 5 électrique ?

Ca y est, la Renault 5 E-Tech Electric débute ses livraisons aux clients en plus d’arriver dans toutes les concessions de France. Elle apparaît donc dans les chiffres du marché automobile neuf compilés par NGC Data chaque mois, et figure même dans le top 10 des modèles les plus vendus sur le dernier mois de novembre 2024 en France exposé par Auto Actu.

Avec 3 316 exemplaires immatriculés sur ce dernier mois dans le pays, elle talonne le Dacia Duster et bat le Tesla Model Y chez les électriques (écoulé à 3 175 unités). D’après le baromètre Mobilians / Dataneo cité par Auto Infos, elle fait nettement mieux que la Citroën ë-C3 en troisième position avec ses 1 232 unités écoulées chez nous. Suivent le Renault Scénic E-Tech Electric (1 066 exemplaires immatriculés) et la Peugeot E-208 (879 exemplaires).

Des immatriculations tactiques ?

Rappelons qu’en plein lancement, cette R5 E-Tech Electric s’installe actuellement dans les concessions et certaines de ces immatriculations concernent peut-être des modèles d’exposition ou d’essai. Il faudra donc attendre les mois prochains pour voir si la citadine électrique de la marque au losange parvient à augmenter significativement les ventes de modèles à zéro émissions chez nous, mais aussi en Europe où le groupe Renault reste pour l’instant très loin de Tesla et Volkswagen en la matière.

Précisons que sur le dernier mois de novembre 2024, 7 104 exemplaires de la Renault Clio ont été immatriculés en France. Pour l’instant, la 5 E-Tech Electric se vend moitié moins.