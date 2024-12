Duel d'enfer entre la Peugeot 208 et la Renault Clio

Les mois se suivent et se ressemblent pour le marché automobile neuf français depuis l’été. Avec 133 320 voitures particulières écoulées en novembre 2024 au lieu de 152 711 un an plus tôt, il recule encore de 12,7% (ou de 3,5% à nombre de jours ouvrés identique). Au cumul, la baisse est désormais de 3,7% sur les 11 mois 2024 par rapport à la même période de l’année passée. Il ne reste donc plus que très peu d’espoir d’avoir une année 2024 positive.

Dans le détail, le groupe Stellantis recule de 13,1% sur ce dernier mois de novembre : Peugeot stagne à -0,6% mais Fiat perd 50,7%, Citroën 20,6% et Opel 36,1%. Le groupe Renault parvient lui à rester légèrement positif (+0,3%) malgré un repli de 6,5% de Dacia grâce à la marque Renault qui monte de 4,5%). A noter le recul de Toyota de 9,9% après de beaux mois de conquête.

Du côté des voitures électriques, leur part de marché a été de 17% sur le mois de novembre 2024. C’est un peu plus qu’en octobre mais nettement moins qu’en novembre 2023 où elle atteignait 20% dans un marché en meilleure forme. Gageons qu’elles devraient augmenter en décembre maintenant que les conditions 2025 du bonus écologique moins favorable ont été officialisées. Sur les 11 premiers mois de 2024, la part de marché des voitures électriques dans les ventes de véhicules neufs est de 17% Exactement comme en 2023.

Du côté des types d’énergies, les moteurs essence arrivent en tête sur les onze premiers mois de l’année avec 30,2% au lieu de 36,7% sur la même période de l’année dernière. Le Full hybride arrive second à 19,1% devant l’électrique (17%), le Mild hybride (14,7%), l’hybride rechargeable (7,9%) et le diesel (7,4%).

La Clio rattrape la Peugeot 208 !

La petite surprise, c’est le gros resserrement en tête des ventes du marché français. Sur les onze premiers mois de l’année 2024, la Peugeot 208 reste à la première place avec 81 579 unités écoulées depuis janvier. Mais la Renault Clio revendique désormais 81 414 ventes, alors que l’écart était de plus de 1 000 exemplaires en octobre. La citadine de la marque au losange, arrivée première en 2023, est-elle en train de doubler sa rivale de toujours ? Plus que quelques jours avant de le savoir.

Notons que les SUV urbains de Peugeot et de Renault se suivent aussi de près, avec un léger avantage pour le 2008 pour l’instant. Au cumul entre l’ancienne et la nouvelle génération, le Peugeot 3008 conserve aussi l’avantage sur le Renault Austral (et comme la 208 et le 2008, il compte aussi sur sa version électrique). A noter l’entrée de la MG3 chinoise dans le top 100, sans doute promise à un bel avenir sur le marché automobile français.