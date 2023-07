Un député veut imposer un examen médical pour les automobilistes de plus de 75 ans

Dans l’une de ses récentes interventions à la télévision, la députée Sandrine Rousseau a proposé d’instaurer un système d’examens médicaux pour les automobilistes les plus âgés afin de lutter contre la mortalité routière. Il se trouve que d’après les données des Bulletins d’analyse des accidents de la circulation, 82% en moyenne des conducteurs âgés de plus de 75 ans impliqués dans des accidents de la circulation sont déclarés en tort. Et le député Bruno Millienne propose à son tour d’instaurer une mesure de ce genre dans une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale.

Il veut imposer le passage d’un examen médical pour les automobilistes âgés de plus de 75 ans, afin de vérifier leurs aptitudes physiques. Son texte prévoit le passage de cet examen tous les cinq ans à partir de cet âge, à la façon d’un contrôle technique pour les voitures. De quoi évidemment rouvrir le débat sur le sujet et probablement promettre des séances animées dans l’hémicycle lors de la discussion future de ce projet de loi.

Des faits divers récents

Alors que ce sujet de la vérification des aptitudes physiques des séniors revient régulièrement sur le devant de la scène, un tragique accident a récemment replacé cette question sur la table : le 3 juillet dernier, un conducteur âgé de 81 ans a tué un piéton qu’il n’avait pas vu après avoir entraîné la mort d’un autre piéton trois mois plus tôt. Il n’avait pas été empêché de conduire entre ces deux évènements.