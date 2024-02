Le véhicule surélevé électrique Tesla Cybertruck produit un tel engouement que de nombreuses personnes du monde entier tentent de le reproduire de différentes manières. Après la version en bois accompagnée de son quad miniature et la version diesel à la fumée noire très prononcée, voici la version du pick-up la plus low cost produite avec des pièces d'épaves en Ukraine.

La courte séquence publiée sur le réseau social Facebook montre la réplique stationnée devant des garages. Des sièges stockés à l'extérieur à ses côtés, des piles de pneus et des épaves en fond montrent que l'artiste à l'origine de ce faux Cybertruck piochent ses éléments sur d'autres véhicules. Autre indice renforçant cette hypothèse, le caméraman glisse son téléphone sous la voiture pour mettre en lumière des soudures peu académiques et de la rouille sur les parties métalliques.

Un faux Cybertruck assemblé avec des épaves

Comme les précédentes répliques, ce Cybertruck affiche des dimensions et des roues plus petites que celle du véhicule original. Les vitres teintées et la présentation très rapide du modèle dans le clip vidéo empêchent par ailleurs d'avoir des informations supplémentaires concernant la base employée pour ce drôle d'engin. Cela dit, les moyens mis en œuvre rendent peu probable l'utilisation d'une coûteuse mécanique électrique accompagnée de sa batterie. Pour visionner tout ça, cliquez sur lecture.