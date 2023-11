Malgré son dessin qui ne fait pas l'unanimité, le pick-up survolté Tesla Cybertruck fait couler beaucoup d'encre et déchaîne les passions. La preuve avec ce spécialiste du travail du bois d'origine vietnamienne ayant construit son propre véhicule surélevé branché. Pour couronner le tout, son Cybertruck reçoit dans la benne un Cyberquad produit avec le même savoir-faire. Un résultat pour le moins insolite.

Il construit son Tesla Cybertruck en bois

Son travail repose sur un châssis combinant des éléments en acier et en aluminium. Une fois l'ensemble soudé et monté, des panneaux en bois pour la carrosserie et des inserts à LED pour l'éclairage habillent le véhicule. Un traitement similaire est offert à l'habitacle avec quatre sièges, une planche de bord minimaliste, une tablette centrale et un volant fonctionnel. Un détail qui a son importance puisque le Cybertruck par ND-Woodworking peut rouler grâce à son moteur et ses nombreuses batteries. Enfin, un toit peint en noir brillant pour imiter les panneaux solaires coiffe la réplique.

Un historique riche en répliques en bois

ND-Woodworking n'en est pas à son coup d'essai avec ce spectaculaire Tesla Cybertruck résiné. Un rapide coup d'œil dans sa chaîne Youtube recense des précédents projets tout aussi impressionnants évoquant entre autres un Ford F-150 Raptor et une miniature de Ferrari 250 GTO.