Un Français sur 4 voudrait acheter une voiture électrique

Si certaines études continuent de montrer de la défiance envers les voitures électriques pour certains Français, ils achètent tout de même de plus en plus de modèles à zéro émission maintenant que l’offre s’améliore. D’après les données d’AAA Data, 19% des voitures vendues aux particuliers en 2022 étaient électriques. Cette proportion est même montée à 21% sur le premier trimestre 2023. L’étude réalisée en ligne pour le prestataire d’assurance Leocare semble confirmer le niveau de ces chiffres. Réalisée en janvier 2023 auprès de 1000 personnes de plus de 18 ans, elle indique que 26% des Français interrogés se disent prêts à acheter une voiture électrique.

Ces réponses dépendent naturellement de plusieurs paramètres. Les jeunes semblent plus intéressés par la technologique puisque 29% des 18-34 ans répondent par l’affirmative contre 21% chez les 35-49 ans. Les Français aux hauts revenus sont aussi plus convaincus avec 35% de réponses positives chez les CSP+ contre 23% chez les CPS- et 21% chez les inactifs. Il y a visiblement un lien avec le niveau des revenus puisque 47% des Français désirant acheter une voiture électrique ont un revenu mensuel supérieur à 3 000€.

Les voitures électriques souvent jugées trop chères

Logique, puisqu’une grosse part des personnes interrogées juge toujours les voitures électriques trop chères. Pour 74% des sondés, le prix d’achat est le principal frein à l’achat d’une voiture électrique (contre 67% pour l’autonomie maximale). A noter que les Français sont aussi soucieux de l’évolution du prix de l’électricité : d’après l’étude, 83% d’entre eux pourraient renoncer à acheter une voiture électrique si le prix de la recharge augmentait trop.