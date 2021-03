Un joueur de football sanctionné pour être arrivé à l'entraînement en Mercedes

100 000 € d'amende en un an, un cauchemar pour n'importe quel automobiliste, mais pas pour un joueur de football professionnel grassement payé dans un des plus grands clubs de football du monde. Il n'empêche, c'est tout de même le genre de dépense inutile qui doit être agaçante, y compris pour des millionnaires.

Le joueur français Kingsley Coman a pourtant joué avec le feu, pour la deuxième fois en un an. En avril 2020, déjà, il se présentait à son club au volant d'une McLaren. Sauf que l'accord de sponsoring oblige les joueurs du club à utiliser leur Audi de "fonction". Et aujourd'hui rebelote, Coman s'est à nouveau présenté à l'entraînement, cette fois au volant d'une Mercedes. Imaginez l'affront pour Audi qui est actionnaire du FC Bayern Munich et sponsor principal.

Selon Bild, le responsable de la sécurité du parking n'a même pas laissé rentrer le joueur français qui a dû aller stationner sa Mercedes dans la rue avant d'aller à l'entraînement.