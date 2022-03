Un marché de l'électrique à 7 millions de voitures en 2022 (+ 70 %) ?

De l'électrique, encore de l'électrique, toujours de l'électrique allez vous dire... Oui, mais indubitablement, on va vous parlez beaucoup, beaucoup... beaucoup de ça en 2022. Surtout si les prévisions du cabinet spécialisé Jato Dynamics se concrétisent.

Leur dernière étude vient de sortir, et exposée lors d'un webinar, elle fait autant le bilan qu'elle imagine les perspectives.

Et c'est appel, la vague électrique est là, et ce n'est pas une vaguelette, mais bien une déferlante. Toutes proportions gardées évidemment. Et pas partout non plus.

Mais tout de même, entre 2020 et 2021, les ventes de VE ont progressé de 108 % au niveau mondial, passant de 2,01 millions à 4,2 millions d'exemplaires. Par rapport à 2019 (1,4 million), c'est + 198 % !

Des progressions évidemment fulgurantes, qui ne doivent cependant pas cacher qu'on part de très bas, et qu'avec 4,2 millions d'unités, on n'est encore qu'à 6 % du marché mondial. Il reste donc... 94 % de thermiques ou d'hybrides.

Et selon leurs prévisions, le marché du VE en 2022 devrait se situer entre 7 et 7,5 millions de ventes. Soit une nouvelle embellie comprise entre 66 et 78 %. La messe serait-elle dite ? Les "boîtes à piles" comme disent certains de nos fidèles commentateurs vont-elles envahir les routes ?

C'est possible, poussant doucement les thermiques et même les hybrides sur le bas-côté. Même le conflit en Ukraine ne devrait pas rebattre les cartes, car les marchés russes et ukrainiens ne pèsent que 2,5 % au niveau mondial.

Le plus gros vendeur de VE reste aujourd'hui Tesla, avec 21,3 % de part de marché en 2021 (907 000 ventes), devant le Groupe Volkswagen AG, déjà deuxième avec 11,4 %, et la co-entreprise SAIC-GM-Wuling (10,2 %). Stellantis pèse désormais 4,2 % du marché VE et Renault 3%.

Autre chiffre intéressant, 37 % des VE vendus sont des SUV, 24 % des berlines, 22 % des citadines et 14 % des compactes (3 % pour les autres types de carrosserie).