Un million de voitures électriques circulent en Allemagne

L’Allemagne a passé le cap du million de voitures électriques sur leur route, avec exactement 1 013 009 unités, selon les chiffres communiqués par le KBA (l’Agence fédérale pour l’automobile). La progression de l’électrique est importante avec + 63,8 % sur un an. Quant aux véhicules hybrides rechargeables, ils suivent aussi la cadence avec une augmentation de 52,8 % (864 712 unités).

Ces scores sont notamment dus à l’aide accordée par le pays pour l’achat d’un véhicule électrique. Elle était alors de 6 000 €, mais elle est passée à 4 500 € depuis janvier dernier.

Cette diminution se traduit déjà par une baisse des ventes (- 13 % en janvier), alors même que l’objectif est d’atteindre 15 millions de VE en circulation en 2030. D’ici cette date près de deux millions de nouveaux exemplaires par an devront prendre la route. Un objectif ambitieux, que certains experts mettent en doute puisqu'il faut également déployer un grand nombre de bornes de recharge, et s’assurer que le réseau électrique ait une capacité suffisante.

La France va-t-elle rattraper l’Allemagne ?

En France, on comptait 690 093 voitures électriques en circulation, et les estimations de l’Avere (association nationale pour le développement de la mobilité électrique) portent ce chiffre à 706 773 d’ici la fin de cette année. À l’inverse de l’Allemagne qui a décidé d’abaisser les aides, notre gouvernement a pris la décision inverse puisqu’il est possible de bénéficier d’un bonus de 7 000 €. Il se pourrait alors que le développement des VE soit plus important qu’Outre-Rhin. En revanche, nous sommes loin derrière concernant les hybrides rechargeables avec 412 882 unités comptabilisées en 2022.