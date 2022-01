Un monospace d'occasion essence pour 10 000 € à 15 000 € : c'est possible ?

Détrônés par les SUV depuis maintenant plus d'une décennie, les monospaces ont moins la cote auprès des automobilistes, aussi bien sur le marché du neuf que celui de l'occasion. Conséquence, l'offre en seconde main ne cesse de grossir et, concurrence oblige (entre vendeurs, mais aussi face aux SUV), les tarifs à la revente baissent avantageusement.

Un constat qui vise principalement les modèles animés par des moteurs diesels car ils représentent près de 75 % du marché du monospace, toutes catégories confondues (minispaces, monospaces compacts et grands monospaces). En revanche, pour les 25 % de monospaces essence, les tarifs subissent moins l'effet concurrence. Rassurez-vous, ils restent attractifs également.

Se tourner vers ce carburant est parfait pour ceux qui parcourent moins de 15 000 km par an. Côté budget, la barre des 15 000 € vous permet d'accéder au segment des monospaces compacts âgés généralement de six ans ou moins. En revanche, si vous comptiez viser les grands monospaces pas trop anciens et au kilométrage raisonnable, l'enveloppe sera plus proche des 18 000 €-20 000 €. Un futur sujet à venir...

Lancé courant 2013, le nouvel opus du C4 Picasso a la lourde tâche d'effacer la mauvaise réputation de fiabilité de son prédécesseur. Et c'est plutôt réussi. En seconde main, l'offre est là et c'est la motorisation 1.2 Puretech 130 ch qui s'impose. Une mécanique globalement fiable, à condition que les entretiens aient été réalisés avec rigueur. Les soucis de courroie de distribution sont normalement résorbés aujourd'hui après un rappel en décembre 2020. Côté tarifs, les bons plans sont possibles dès 12 000 €.

Vu en 1.2 Pure Tech 130 ch Intensive de janvier 2016 avec 87 000 km à 11 900 €.

Voir des annonces correspondantes

Après les berlines et les SUV, Dacia élargit sa gamme et s'affiche dans la catégorie des monospaces en lançant en 2012, le Lodgy. Pas très sexy en début de carrière, il s'améliore au fil des ans, surtout avec la commercialisation d'une version ''baroudeuse'' nommée Stepway, à l'instar de la Sandero, qui a eu beaucoup de succès avec cette appellation. Disponible en 5 ou 7 places, le Lodgy offre un rapport prix/habitabilité sans égal, c'est pourquoi il fait partie de cette sélection. Seule la motorisation de 115 ch peut s'avérer pour certains automobilistes un peu juste sur les longs trajets, il faut par ailleurs surveiller sa consommation d'huile...

Vu un 1.2 TCe 115 ch Stepway de décembre 2017 avec 76 000 km à 11 750 €

Voir des annonces correspondantes

Petit frère du C-Max, le B-Max est très présent en occasion. Grâce à ses portes arrière coulissantes l'accès à la banquette s'avère très aisé. Avec à peine plus de 4 m de longueur, il se montre assez maniable en ville. Animé par la série de moteurs Ecoboost, il affiche une bonne fiabilité mécanique. À l'heure du choix, préférez la version 125 ch qui vous permettra de sillonner routes et autoroutes sans peine.

Vu un 1.0 Ecoboost 125 ch Titanium de mars 2016 avec 49 800 km à 10 300 €

Voir des annonces correspondantes

Avec ses 4,38 m de longueur, le C-Max s'affiche dans la catégorie des monospaces compacts. Côté moteurs, il hérite des blocs Ecoboost 1.0 l de 100 et 125 ch ainsi que des 1.5 et 1.6 de 150 ch et 182 ch. Toutefois, quelle que soit la finition, c'est le 125 ch le plus présent en occasion. Une mécanique qui suffit amplement à ce monospace pour affronter les longues distances sans problème, tout en restant très sobre.

Vu un 1.0 Ecoboost 125 ch Titanium d'août 2016 avec 54 400 km à 12 000 €

Voir des annonces correspondantes

Rouler en monospace Mercedes pour moins de 15 000 € n'est pas impossible. Et mieux, à ce tarif, on peut même s'offrir le grand frère de la Classe A, le Classe B, bien plus spacieux. Certes, en essence il n'y en a pas pléthore, mais quelques bonnes affaires sont possibles à condition d'éviter les versions à boîte auto CVT et celles pourvues de toit ouvrant à lamelles, principaux organes à problèmes et très coûteux à réparer, sur la première génération. La seconde, rare à ces prix (mais pas impossible à trouver) est globalement fiable.

Vu une B 200 Design de décembre 2013 avec 86 800 km à 13 900 €

Voir des annonces correspondantes

Le deuxième opus du Meriva, apparu en 2010, crée la surprise avec un concept original : des portes arrière à ouverture antagoniste. Mais l'intérêt reste limité en raison de la présence du pied milieu contrairement au Ford B-Max. Quelques soucis de direction assistée ont entaché les débuts de sa carrière mais ont été vite résolus. Dans ces budgets, l'offre est principalement constituée de versions 1.4 turbo 120 ch. Une puissance acceptable, malgré un monospace assez lourd.

Vu un 1.4 Twinport 120 ch Cosmo de mai 2016 avec 41 600 km à 10 500 €

Voir des annonces correspondantes

On reste chez Opel avec la troisième génération de Zafira, apparue en 2011, et rebaptisée Tourer. Plus longue de 19 cm et plus large de 7 cm par rapport à l'ancien opus, elle gagne en habitabilité. Mais le poids est en conséquence. Alors, pour bénéficier de performances honorables, il faudra privilégier la motorisation de 140 ch. Ce n'est pas la plus répandue mais avec un peu de patience, et sans doute un déplacement loin de votre domicile, vous trouverez votre bonheur.

Vu un 1.4 Turbo Cosmo Pack S&S de février 2017 avec 90 000 km à 13 900 €

Voir des annonces correspondantes

Sans surprise, le monospace compact de Renault est le plus présent dans les annonces, par rapport à ses rivaux. Et côté prix, il affiche les tarifs les plus attractifs, à la fois car les vendeurs sont nombreux en concurrence, et parce qu'il bénéficiait de grosses remises en neuf.

Pour à peine 11 000 €, vous pouvez vous offrir un modèle 7 places en finition haut de gamme, de moins de six ans et moins de 100 000 km. La version TCe 130 ch domine le marché. Il faudra, comme sur toutes les versions de 1.2, surveiller la consommation d'huile, mais beaucoup d'exemplaires ont été mis à niveau aujourd'hui, suite à un rappel pour augmenter la pression dans le circuit d'admission, ou ont vu leur moteur entièrement ou en partie remplacé par un plus fiable.

Vu un Grand Scenic 1.2 TCe 130 ch Energy Bose Edition 7pl d'avril 2016 avec 79 000 km à 10 900 €

Voir des annonces correspondantes

Se tourner vers une marque japonaise pour l'acquisition d'un monospace est une bonne initiative. Et viser Toyota c'est l'assurance de rouler à bord d'une auto à la fiabilité reconnue. Spacieux, le Verso est disponible en 5 ou 7 places. Pour ce qui est de l'équipement à bord, il est déjà très complet dès la version de base Feel. Quant à la motorisation, le 1.6 l de 132 ch lui permet d'affronter les longs parcours sans rechigner et avec une consommation raisonnable.

Vu un 1.6 VVT-i 132 ch Technoline de juillet 2017 avec 64 000 km à 13 500 €

Voir des annonces correspondantes

Après une période chaotique sur le plan mécanique avec de nombreux soucis de chaîne de distribution sur les blocs TSI, les générations de Touran à partir de 2013 se montrent plus robustes. Ainsi, l'achat d'un 1.2 TSI s'avère sans risque. Et malgré la petite puissance de 105 ch, le monospace allemand se montre très à l'aise sur la route. À l’instar de certains de ses rivaux, il est disponible en 5 ou 7 places.

Vu un 1.2 TSI 105 ch Trendline de juin 2014 avec 84 000 km à 13 000 €

Voir des annonces correspondantes