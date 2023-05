Un mort après une fusillade dans une usine Mercedes en Allemagne

D’après l’agence de presse Reuters, une fusillade a eu lieu ce matin dans l’usine de Mercedes-Benz située à Sindelfingen où sont assemblées les limousines Classe S et EQS. On ignore le contexte exact de cette fusillade par arme à feu pour l’instant, mais la police évoque l’acte d’une personne seule sur le site. D’après les autorités locales, une personne aurait été tuée et une seconde se trouverait actuellement dans un état grave.

Les communicants de Mercedes ont déclaré qu’ils collaboraient actuellement avec la police pour faire toute la lumière sur cet étrange fait divers. L’usine de Sindelfingen compte pas moins de 35 000 employés au total et se situe à 17 kilomètres de la ville de Stuttgart.

Un précédent chez une autre entreprise

Comme le rappellent les journalistes de Reuters, il y a eu un précédent du même genre dans une usine de la société 3M dans la ville d’Hilden. En 2012, une fusillade dans le site avait fait un mort et quatre blessés.