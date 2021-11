Les Mercedes EQS et Classe S déjà au coude à coude

Renouvelée en fin d'année dernière, la Classe S rencontre le succès en 2021. Mercedes se félicite d'en avoir écoulé déjà plus de 62 000 exemplaires en trois trimestres. Un très joli score pour une auto dont le ticket moyen est à plus de 100 000 €, et qui domine très clairement la concurrence dans son segment : la BMW Série 7 est en fin de vie, et l'Audi A8 a toujours eu du mal à rivaliser.

Ce n'est toutefois pas le seul motif de satisfaction pour Mercedes qui annonce que le niveau de vente de l'EQS est similaire à celui de la Classe S... sauf que la berline électrique n'est livrée que depuis l'été, et principalement en Europe ! Mercedes prévoit ainsi de livrer plus de 80 000 EQS en 2021, ce qui représenterait un sacré démarrage pour la concurrente de la Tesla Model S, dont on attend toujours le renouvellement.

Pour l'heure, Mercedes n'a servi que le marché européen. Cela souligne encore plus la performance de l'EQS, puisque c'est une carrosserie surtout destinée aux Américains et Chinois, lesquels seront livrés plus tard. Mercedes se concentre en ce moment sur la commercialisation en Asie, avant de viser les Etats-Unis. Et avec l'ouverture progressive des Superchargers à la concurrence, la Model S risque de perdre encore un peu plus de terrain...