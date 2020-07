Un mystérieux Test Drive Unlimited Solar Crown en préparation

Il sera bientôt de nouveau possible d'affronter en ligne d'autres joueurs dans un monde ouvert ayant la forme d'une île via la franchise du jeu vidéo Test Drive Unlimited. Le volet Solar Crown s'annonce avec plusieurs publications sur les réseaux sociaux et une mystérieuse vidéo postée sur la plateforme Youtube. Le Français KT Racing est aux commandes. Un studio à l'origine des très réussis Flatout 4 et WRC 5.

Conformément aux épisodes précédents, Test Drive Unlimited Solar Crown mettra l'accent sur le côté lifestyle du personnage de jeu. Les anciens TDU offraient en effet la possibilité d'acheter des villas de rêve conformes aux garages comprenant des Ferrari, Pagani et autres Lamborghini. Le clip ne donne aucune indication concernant les plateformes supportées. Les développeurs travaillent sans doute sur des versions exploitant le potentiel des consoles dites next-gen incarnées par les Playstations 5 et Xbox Series X. Pour visionner tout ça, cliquez sur play.