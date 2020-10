Un nouveau bonus écologique pour les voitures électriques d'occasion

Le projet avait été évoqué à la rentrée, lors de la présentation du plan de relance. Il est officialisé par le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari : un bonus va être créé pour les véhicules électriques d'occasion (le bonus étant pour l'instant réservé aux modèles neufs). Le montant de cette nouvelle aide sera de 1 000 €.

Le ministre précise dans une interview au Parisien, en préambule d'une conférence sur le développement de la voiture électrique en France ce lundi, que ce bonus sera accordé "partout sur le territoire, sans conditions de ressources, pour l'achat d'un véhicule 100 % électrique d'occasion".

Le ministre rappelle qu'en 2021, le bonus maximal pour les électriques neuves passera de 7 000 à 6 000 €. Jean-Baptiste Djebbari dévoile en revanche une nouveauté pour les DOM : "nous créons un sur-bonus de 1 000 € pour accompagner ces territoires où les véhicules coûtent plus cher qu'en métropole".

Le bonus sur le neuf ou l'occasion pourra toujours se cumuler avec la prime à la casse, qui est déjà valable pour le neuf et l'occasion. Le ministre n'en dévoile toutefois pas les montants pour l'année prochaine. Actuellement, pour une électrique, la prime à la casse est de 2 500 € pour tous et 5 000 € pour les plus modestes.

Et ce n'est pas tout. Autre nouveauté dans les tuyaux annoncée par le ministre : un micro-crédit avec garantie de l'État, "qui permettra à ces ménages les plus modestes de pouvoir compléter les aides publiques. De quoi établir une vraie équité sociale pour l'accès à la voiture écologique".