Un nouveau design de voiture électrique révolutionnaire qui pourrait augmenter l’autonomie de 30%

La structure servant aujourd'hui de standard dans le monde de la voiture électrique, c'est celle dite du skateboard, avec un pack de batteries en guise de planche reliant les deux trains de roues, l'un d'entre eux ou chacun recevant un moteur. Une solution qui a de nombreux avantages, comme ceux de préserver le volume de coffre (voire d'en ajouter un second à l'avant) ou encore d'abaisser le centre de gravité au maximum, mais aussi quelques défauts.

À moins d'avoir un très long empattement, comme sur une Tesla Model S par exemple, cela entraîne en effet un plancher plus épais que sur un modèle thermique, ce qui donne lieu à un effet domino : l'espace vertical dans l'habitacle est diminué, cela pousse à rehausser le pavillon pour garantir une garde au toit acceptable et il faut alors avoir une silhouette de SUV, mais sans avoir une garde au sol supérieure à celle d'une berline conventionnelle, pour garder une certaine homogénéité esthétique. Ce qui, au final, diminue l'efficience aérodynamique de l'ensemble qu'il faut compenser par des batteries plus imposantes. Un genre de serpent qui se mord la queue donc.

Mais nombreux sont les cerveaux à travers le monde à plancher sur une solution, et quelques-uns d'entre eux se trouvent chez Page-Roberts, une start-up londonienne fondée en 2019, qui pense avoir dans ses cartons une structure innovante permettant d'améliorer l'autonomie de 30 % par charge. Au lieu de disposer les batteries de façon horizontale au niveau du plancher, elles sont verticales, au centre de la voiture et entre les deux rangées de sièges.

Cela permet ainsi de réduire la hauteur et de diminuer l'empattement sans entamer l'habitabilité, avec à la clé un aérodynamisme amélioré, un encombrement plus compact et une masse totale réduite grâce à une cellule nécessitant moins de renforts pour la rigidifier, l'intégralité de ces facteurs poussant à une plus grande autonomie avec des batteries de capacité égale ou à une autonomie similaire avec des batteries de plus petite taille. Les citadines ainsi que, pourquoi pas, les petits coupés, seraient les modèles auxquels cette disposition siérait le plus. La petite entreprise d'outre-Manche ajoute que les coûts de production seraient réduits d'un tiers.

Mais cela demandera aussi certaines concessions que le public ne sera peut-être pas prêt à faire : les occupants des places arrière devront en effet par exemple tourner le dos à ceux du premier rang.