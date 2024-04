Les deux pilotes de l'écurie de Formule 1 Kick Sauber Valterri Bottas et Zhou Guanyu se sont livrés à un exercice insolite très intéressant lors de leur excursion en Australie pour le Grand Prix local. Le duo s'est en effet lancé le défi de réaliser des figures de drift pour vérifier si avoir un bon coup de volant en F1 est valide dans des situations bien différentes. Pour vérifier cela, cliquez sur lecture.

Sur les images, Bottas et Guanyu font face à plusieurs épreuves sous le regard d'un instructeur spécialiste de la discipline. Et, de manière impressionnante mais presque attendue, rien ne semble déranger les sportifs de haut niveau lorsqu'il s'agit de faire fumer les pneus avec des propulsions à l'adhérence limitée et au couple débordant dans un espace réduit. Au final, Valterri Bottas et Zhou Guanyu enchaînent les exercices sans difficulté sous le regard médusé de leur instructeur.

Un pilote de F1 peut-il drifter ?

Devant une telle réussite, le formateur de drift ne peut retenir son enthousiasme : "vous avez maîtrisé cela à la perfection. Je ne l'ai vraiment pas vu venir. Bravo, bravo vraiment." Détail amusant, sur le second exercice, Bottas n'a même pas attendu la démonstration pour se lancer. Sa première tentative très moyenne se voit vite effacée par une seconde spectaculairement réussie. Une manœuvre et une facilité d'exécution qui ne manquent pas de créer de la stupéfaction chez les spectateurs et le formateur.