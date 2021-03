Un projet de loi pour autoriser les femmes enceintes à se garer sur les places handicapées

Faciliter la vie des femmes enceintes. Tel est le but d'une proposition de loi déposée par la députée Les Républicains de Corrèze Frédérique Meunier, et signée au total par 26 députés. Selon eux, "les futures mamans ont de plus en plus de difficultés pour se garer et accéder au centre‑ville".

Ils proposent donc de les autoriser à utiliser les places de stationnement dédiées aux personnes handicapées (ou la personne les accompagnant). La proposition concerne les femmes qui ont déjà six mois de grossesse.

Pour avoir accès aux places, elles devront d'abord "se rendre en préfecture pour se faire remettre, après une déclaration sur l’honneur et un certificat médical, un macaron avec une date limite d’utilisation". Ce macaron aurait donc une validité maximale de trois mois. Le projet de loi indique que le stationnement ne serait en revanche pas gratuit pour elles.

La proposition de loi veut aussi inciter à créer dans les villes des places dédiées aux femmes enceintes, comme celles qui peuvent déjà exister sur des parkings de centres commerciaux.