Un tuner électrifie une 911 limitée à 250 exemplaires

Avec un tel nom, Sacrilege Motors, il y a de quoi anticiper que des passionnés seront froissés. De prime abord, cette Porsche 911 America Roadster limitée à 250 exemplaires en 1992 sur la base de la génération 964 cabriolet affiche une présentation très soignée. Pour comprendre ce qu'il se passe vraiment, il faut jeter un rapide coup d'œil à la fiche technique. Cette dernière annonce en effet une puissance de 500 chevaux. Comment ? En adoptant un moteur électrique de Tesla Model S.

Oui, le tuner a bel et bien utilisé une série spéciale pour son projet. Maintenant c'est sûr, les fanas sont fâchés. La voiture baptisée Sacrilege Motors Blackbird embarque donc une mécanique survoltée de 500 chevaux pour 502 Nm de couple. La cavalerie transite au sol via les roues arrière et une transmission mono vitesse (contre Tiptronic auparavant). D'après le préparateur, cela permet à la Blackbird d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. De quoi mettre à rude épreuve les pneus Michelin PS2. Autres éléments du lot, une batterie permettant une autonomie de 300 kilomètres, un freinage Brembo spécifique, des jantes forgées 3 parties Fiske et des suspensions Penske.

Cap sur Pebble Beach

Pour les intéressés, Sacrilege Motors rappelle que ses transformations restomod emploient des 911 de 1974 à 1994. Ses partenaires Penske Racing pour les développements châssis et l'Anglais Fellten spécialiste de l'électrification de voitures anciennes appuient la démarche. Rendez-vous le 20 août prochain pour découvrir cette Blackbird sur les pelouses de l'événement californien.