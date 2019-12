Une Nissan 300ZX massacrée en réplique de Ferrari FXX

Sombre histoire pour cette deux portes Nissan 300ZX génération Z32. Cet exemplaire du coupé japonais n'affichera plus ses lignes typiques rappelant -en plus sage- celles de la plus exclusive Bugatti EB110 en devenant une réplique artisanale de Ferrari FXX.

Ces images issues du site des petites annonces russe Avito montrent l'étendue des dégâts. La "Fairlady" n'est plus en prenant maladroitement la forme de la supercar italienne. Autre problème : la 300ZX abrite son moteur à l'avant tandis que la FXX l'embarque à l'arrière. Une donnée importante posant d'office un problème du côté des proportions dans la réalisation d'une réplique.

Pour rappel, la Nissan 300ZX dispose pour le marché européen d'un bloc 3,0l V6 biturbo de 282 chevaux pour 375 Nm de couple. La cavalerie transite au sol via les roues arrière et une boîte manuelle cinq vitesses.