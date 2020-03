Une application pour connaître les services automobiles qui sont ouverts

Les services et activités automobiles ne s'arrêtent pas toutes pendant le confinement, et pour ceux qui ont absolument besoin de leur auto pour se rendre sur leur lieu de travail, et notamment les personnels soignants. Le CNPA (Conseil national des professions de l'automobile) annonce la mise en place de l'application "Roulons Zen", qui va permettre aux utilisateurs de savoir quelles entreprises de service automobile sont ouvertes dans leur zone.

"Plus de 2 000 entreprises sont d’ores et déjà référencées sur l’application et permettent ainsi à tous les Français, entreprises comme particuliers, de localiser un professionnel de l’automobile à proximité. Toutes les entreprises des services de l’automobile actuellement ouvertes sont invitées à mettre à jour ou renseigner leurs coordonnées dans l’annuaire dédié (localisation, horaires d’ouverture, numéro d’appel, etc.). Cette liste permet une actualisation permanente pour identifier et cartographier les points de services", précise le CNPA.

L'application, gratuite, est disponible sur Android et Apple iOS. Elle a été développée conjointement avec la société Vroomly. Rappelons que, si les interdictions d'ouvrir sont plutôt rares dans les services automobiles, de nombreux concessionnaires, contrôles techniques, garagistes et dépanneurs ont malgré tout fermé leurs portes, faute de pièces et de clients.