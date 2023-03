Une application pour évaluer l'usure future des batteries

L’autonomie et la durée de vie de la batterie font partie de critères essentiels qui influencent l’achat d’une voiture électrique. La startup française Via2moov, a mis au point une application multi-marques et 100 % digitale capable d’analyser l’usure future d’une batterie de traction. Grâce à une sorte d’algorithme très évolué, qui modélise et simule les différentes utilisations de la batterie, l’application offre des rapports précis sur l’état de santé de la batterie.

Cet algorithme est nourri par une base de données, notamment les serveurs des constructeurs, qui réunit plusieurs dizaines de milliers de tests effectués ces dernières années. « My Battery Health » récupère les données de conduite et de charge du modèle et les compare à ceux obtenus avec d’autres véhicules de même kilométrage, pour enfin définir l’état d’usure de la batterie. Une fois l’analyse effectuée, vous disposez d’un rapport d'état de santé de la batterie avec grille de lecture qui va du vert au rouge. Le rapport indique également l'ensemble des tests effectués, pour savoir si l'usure est bien linéaire.

A la différence des applications comme « A better route planer » ou « La belle batterie », qui nécessitent un branchement sur la prise OBD, « My Battery Health » ne requiert pas d’intervenion manuelle dans le véhicule. L’application propose aussi une autre fonctionnalité comme la courbe de prévision de l'usure de la batterie en simulant différents cas d'usage. L'application calcule la durée de vie restante de la batterie et fournit une courbe de prévision dans des conditions d’utilisation identiques, sur les 50 000 ou 100 000 prochains kilomètres. « Cette information est particulièrement utile aux propriétaires de véhicules électriques d'occasion, qui peuvent ainsi estimer la durée de vie restante de la batterie avant de procéder à un achat », souligne Hervé Eloin, CEO de Via2moov.