Une application pour éviter les compteurs trafiqués des voitures d'occasion ?

Depuis 2021, le système HistoVec instauré en France permet théoriquement de limiter au maximum les fraudes aux compteurs kilométriques trafiqués sur les voitures d'occasion. Rappelons que ce système oblige à faire figurer sur un site internet dédié le kilométrage de sa voiture lors de chaque passage au contrôle technique. Un bon moyen de limiter les fraudes de ce genre donc, mais la marque Odopass explique vouloir aller plus loin en matière de sécurité sur le sujet grâce à son application smartphone, rappelant dans un communiqué que cette barrière HistoVec n'empêche pas aux fraudeurs de trafiquer leur odomètre entre les passages au contrôle technique tous les deux ans.

Comment la société Odopass compte-elle aller plus loin ? Via une application, ses utilisateurs sont invités à prendre en photo tous les mois leur odomètre avec le téléphone, puis à envoyer la photo sur leur compte Odopass en ligne, préalablement authentifié sur présentation de sa pièce d'identité et de la carte grise du véhicule correspondant. Le kilométrage est ensuite « certifié » par Odopass de manière régulière, avec des données stockées virtuellement dans un registre de la blockchain.

Des limites

Sachant que ce système n'empêche théoriquement pas l'utilisateur de trafiquer son compteur chaque mois avant de prendre la photo avec l'application, ni ne l'oblige à envoyer des photos tous les mois, on a quand même un peu de mal à voir comment ce système pourrait garantir une inviolabilité totale. Odopass explique s'inspirer de la réglementation belge, où le système « Car pass » oblige les professionnels à enregistrer et déclarer le kilométrage des véhicules lors de chaque mesure d'entretien effectuée. Mais dans le cas d'Odopass, le mode de vérification ne dépend que de la bonne volonté de l'utilisateur et de sa fiabilité. Bref, il s'agit plutôt d'un outil pour renforcer la confiance auprès d'éventuels acheteurs, qui a au moins le mérite de rendre les fraudes plus difficiles sur le papier.