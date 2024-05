Une BMW Z4 se cache sous cette étrange voiture

Il est rarement facile de donner à une voiture moderne des lignes d'auto datée de plusieurs décennies. Le carrossier allemand Estella-Fahrzeugtechnik tente quand même le coup avec son insolite cabriolet baptisé Tender 5.7. Une découvrable reposant sur une BMW Z4 de génération G29 pour lui donner une présentation inspirée de l'iconique BMW 507.

Les photos publiées en ligne par le préparateur permettent de comprendre assez rapidement qu'il s'agit d'un véhicule particulièrement luxueux. Cuir à profusion dans l'habitacle, grandes jantes aluminium façon Alpina et configuration sur-mesure sont de la partie. Enfin, cerise sur le gâteau, le capot cache une mécanique de Z4 M40i. Il s'agit d'un 3,0l six cylindres en ligne turbocompressé poussé à bord de cette auto à 500 chevaux pour 650 Nm de couple. Estella-Fahrzeugtechnik greffe à la Bmw Z4 pour atteindre ce résultat un turbo plus gros, une reprogrammation moteur, un échappement revu ainsi qu'une downpipe plus libérée. La cavalerie se maîtrise grâce à des pneus de 20 pouces et des suspensions réglables.

Détail amusant, l'appellation Tender 5.7 fait référence à la Bmw 507 mais aussi à la chanson "Love me Tender" d'Elvis Presley. La star était fan du roadster germanique acheté à l'époque en seconde main après sa découverte au salon de Francfort 1958. Concernant cette réinterprétation moderne par Estella-Fahrzeugtechnik, seuls 15 exemplaires tous différents seront produits au total. Les deux premières voitures ont d'après nos confrères de la publication Auto Moto Und Sport été vendues par le préparateur contre 288 000 euros.