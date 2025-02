Une bonne compacte hybride d'occasion : combien ça coûte au minimum ?

De nos jours, la technologie hybride "rechargeable" est présente chez beaucoup de constructeurs, sans même choisir un SUV. On dénombre un choix confortable de modèles : Audi A3 TFSIe, Mercedes Classe A e Hybrid EQ, Peugeot 308 Plug-In Hybrid 180 ou encore Volkswagen GTE.

Elles promettent des consommations records, à condition d’être rechargées au quotidien. Si ce critère n’est pas rempli, le penchant pour la boisson devient notoire, en raison d’un fonctionnement non optimal et d’une lourde batterie à déplacer.

Du coup, la solution la plus simple consiste à se diriger vers une hybride simple, mais elles sont nettement moins nombreuses, et les technologies employées sont souvent très proches. Pour avoir une vision assez large du marché de l’occasion dans cet article, les prix " à partir de" sont indiqués pour chaque génération. Il s'agit bien sûr d'une mise de départ, et un budget plus important permettra de se diriger vers un exemplaire plus récent et moins kilométré.

Force est de constater que les marques asiatiques sont les seules à proposer cette technologie. Toyota est de loin le plus représenté avec notamment sa Prius, puis viennent Hyundai et Honda.

Toyota Prius

Voici celle par laquelle tout a commencé il y a près de trente ans, en 1997 précisément. La première génération n’a pas vraiment rencontré le succès et a totalement disparu, ou presque, de la circulation. Il sera donc très difficile d’en dénicher une.

Si leur fiabilité est quasiment "ferroviaire", elles ont toutes parcouru beaucoup de kilomètres en affichant sans mal plus de 200 000 km, voire 300 000 km. Si la Prius ne se focalise pas sur les performances et le plaisir de conduire, elle assure de très faibles consommations et une grande douceur de fonctionnement. Toutefois, les troisième et quatrième générations, plus modernes, sont à privilégier. Quant au dernier opus, Toyota a fait le choix de ne commercialiser que la version hybride rechargeable.

Toyota Prius II :



À partir de 6 500 €, modèle de 2012 avec 230 000 km

Toyota Prius III :



À partir de 8 000 €, modèle 136 ch Dynamic de 2009 et 220 000 km

Toyota Pruis IV :



À partir de 13 500 €, modèle 122 ch Lounge de 2018 et 180 000 km

Toyota Auris

Un peu moins cotée que la Prius, cette berline ne démérite pas pour autant, bien au contraire. Tout d’abord, elle bénéficie de la même chaîne de traction avec son bloc de 136 ch. Les propriétaires apprécient son faible appétit, moins le niveau sonore de la mécanique sur route et autoroute. À noter que le coffre et l’habilité sont d’un bon niveau, mais on ne peut pas en dire autant de la qualité des matériaux.

La seconde génération apparue début 2013 fait mieux dans tous les domaines ou presque, mais ses prestations sont globalement moins bonne que celles d'une Peugeot 308 de l’époque. En revanche, toujours rien à dire côté consommation, c'est sobre avec moins de 5 litres possible.

Toyota Auris I :



À partir de 8 000 €, modèle 136 ch Dynamic de 2012 et 180 000 km

Toyota Auris II :



À partir de 9 500 €, modèle 136 ch Dynamic de 2014 et 190 000 km

Toyota Corolla

Après deux générations d’Auris, le nom de Corolla fait son retour dans la gamme Toyota. Cette onzième génération affiche un design fort, à l’opposé des Auris qui la précèdent. Néanmoins, elle conserve certains défauts comme la transmission qui laisse le moteur s’emballer à chaque sollicitation, même s'il faut reconnaître des progrès. L’espace à l’arrière n’est pas son point fort, bien que la batterie n’empiète pas trop sur le coffre, et son système multimédia est jugé archaïque lors de sa sortie en 2019. Côté consommation, elle est capable de boire uniquement 4 litres/100 km en ville. En revanche, il faut tabler sur un peu plus de 7 l sur autoroute.

Toyota Corolla XII :



À partir de 14 000 €, modèle 122 ch Dynamic de 2020 et 160 000 km

Toyota Corolla XII Touring Sports :



À partir de 14 500 €, modèle 122 ch Dynamic Business de 2019 et 150 000 km

Lexus CT

Appartenant à Toyota, il est logique que la marque de luxe Lexus profite de la même technologie. C’est chose faite en 2010 sous le capot de la CT 200h. Elle reprend donc la mécanique des Auris HSD et Prius III de l’époque, et son piètre agrément de conduite. En revanche, Lexus s’est penché sur les réglages de châssis afin de la rendre plus dynamique volant en main. Vous pouvez aussi compter sur son silence de fonctionnement (meilleure insonorisation) et la présentation sérieuse, même si l’ensemble a vieilli aujourd’hui.

Lexus CT :

À partir de 9 800 €, modèle 200h 136 ch Sport de 2013 et 190 000 km

Honda Civic

La première génération de Civic avec la technologie hybride, dite "IMA", date de 2004 et s’est très peu vendue à l’époque. Dénicher la deuxième génération est possible, mais elles sont rares et leurs prestations plutôt datées. La dernière Civic hybride est nettement plus moderne (2022) et a des qualités à mettre en avant comme ses performances, son agrément, le comportement routier ou encore son espace à bord. En revanche, ce n’est plus du tout le même prix…

Honda Civic VIII :

À partir de 4 000 €, modèle 1.3 VVT-i 95 ch de 2007 et 200 000 km

Honda Civic XI :

À partir de 29 500 €, modèle 2.0 I-MMD 184 ch Advance de 2022 et 35 000 km

Honda Insight

La Civic n'est pas la seule Honda compacte a avoir existé en version hybride. On y pense beaucoup moins mais la Insight était elle aussi censée être une "tueuse" de Prius. D'ailleurs, elle en reprend l'essentiel des traits, à croire qu'une aérodynamique soignée se matérialise forcément par une ligne identique.

Las, elle en a été loin de connaître le même succès que la Toyota, malgré des qualités réelles. Passons d'ailleurs sur la première génération, un véritable objet roulant non identifié, introuvable aujourd'hui, pour nous pencher sur la seconde génération. Dotée d'un 1.3 de 88 ch et d'un moteur électrique de 14 ch (98 ch cumulés), elle fonctionne en mode hybride série, contrairement à la Prius, ce qui veut dire que son moteur électrique seconde la thermique, sans pouvoir réellement fonctionner en 100 % électrique, ou seulement quelques secondes dans des conditions précises. Sa consommation peut rester autour de 5,5 litres de moyenne. Elle est par ailleurs spacieuse et confortable, calquée sur une Prius donc. Elle reste par ailleurs très chère, et décote même moins qu'une Prius, ses tarifs en neuf étant inférieurs.

Honda Insight 1 : quasi introuvable

Honda Insight 2 : à partir de 4 500 € pour un modèle de 2009 et 300 000 km, 5 800 € pour moins de 250 000 km et année 2010, et 7 000 € pour moins de 200 000 km.

Hyundai Ioniq

La Ioniq est clairement la réponse coréenne pour contrer la Toyota Prius. Elle reprend globalement la même recette, mais adopte une boîte automatique à double embrayage nettement plus plaisante à utiliser. Si les consommations sont légèrement supérieures à celle de la Toyota, les valeurs restent dans l’absolu très bonnes (moins de 5 litres possible). Si cette auto ne déchaîne pas les passions, la qualité de sa construction ainsi que ses prestations ont de quoi rassurer. De plus, cette auto se montre fiable.

Hyundai Ioniq :

À partir de 10 000 €, modèle1.6 Hybrid 141 ch Creative de 2017 et 230 000 km

Suzuki Swace

Vous l’avez peut-être reconnue ? C’est normal puisqu’il s’agit de la sœur jumelle de la Toyota Corolla, mais elle fait l’impasse sur la carrosserie berline pour ne proposer que le break. Les prestations sont bien sûr équivalentes à la Toyota, mais elle ne profite pas de la version 196 ch pour ne se contenter que du moteur de 122 (140 ch après restylage). Toutefois, les prix de départ ne concernent que la déclinaison de 122 ch. A noter ce break est disponible avec un beau volume compris entre 596 et 1 606 litres. Enfin, si Suzuki est moins connue que Toyota, les prix pratiqués sont proches.

Suzuki Swace :

À partir de 16 500 €, modèle 1.8 Hybrid 122 ch de 2021 et 100 000 km

Le bilan

Il est tout à fait possible de dénicher une voiture économique à l’achat et à l’usage. Les modèles vendus aux alentours de 10 000 € affichent un fort kilométrage, mais la fiabilité est au rendez-vous. Il s'agit là de leur point fort, au contraire de leur agrément, souvent médiocre. En revanche, si les voitures asiatiques ne sont pas votre tasse de thé, pas le choix, il va falloir vous y faire si vous souhaitez rouler en hybride non rechargeable.