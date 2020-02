Une bonne occasion pour 1 500 € : possible ?

Que l'on soit un jeune (ou moins jeune) qui vient d'avoir son permis, un "petit retraité" dont l'auto vient de lâcher, un ménage très modeste qui a besoin d'une seconde voiture, ou encore un... artiste qui va mettre son budget dans son art et pas dans son auto, nombreux sont les acheteurs qui veulent mettre le moins possible, ou qui ne peuvent mettre plus de 1 500 € dans leur voiture.

Mais que peut-on avoir pour ce prix-là ? Quand on sait que le prix moyen d'une occasion tourne autour de 16 000 € pour les ventes des professionnels (source L'argus), et moins de 12 000 € pour les ventes de particuliers (source La Centrale), on peut légitimement penser que pour le prix d'un scooter 50 cm3 chinois, on n'aura qu'une épave sur 4 roues, une voiture accidentée, ou au mieux une citadine hors d’âge et "rincée"...

Et pourtant. Malgré la hauteur lilliputienne du budget, on peut tout à fait trouver une bonne voiture. Et pas seulement une petite de surcroît. Bien sûr, à l'évidence, elle aura quelques années derrière elle et/ou pas mal de kilomètres au compteur. Ce ne sera pas la dernière génération de tel ou tel modèle, ni la voiture la plus sûre qui soit, vu son âge. Mais beaucoup peuvent encore rendre de loyaux services pendant de longues années.

Nous avons repéré et sélectionné pour vous les modèles les plus intéressants et fiables sur le marché. Et ils sont nombreux : à l'heure où ces lignes sont écrites, 23 700 annonces de vente de voitures à moins de 1 500 € et moins de 200 000 km (la limite que nous nous sommes fixée) sont présentes sur le bon coin par exemple. Bien moins sur La Centrale (moins de 500), qui propose beaucoup plus d'annonces de professionnels. Et ces derniers évitent les véhicules à moins de 1 500 €, car la marge à la revente est trop faible.

Beaucoup de modèles français, peu d'étrangers, qui sont soit trop rares, soit plus chers, du fait de leur rareté d'ailleurs, soit tout simplement moins fiables dans le temps. Oui oui, moins fiables. Car la réputation des voitures françaises jetables est souvent usurpée. Et de nombreux modèles vieillissent très bien, s'ils sont régulièrement entretenus évidemment. À ce propos, quel que soit le modèle de notre liste, privilégiez bien sûr un exemplaire avec un historique suivi, le plus possible du moins, et servez-vous de notre check-list spéciale "achat d'une occasion", tout en étant un peu plus indulgent concernant les défauts. Une auto à 1 500 € ne peut pas être parfaite, du moins pas comme une auto à 5 000 € ou a fortiori 10 000 €.

Attention (fois 2) 1/ Bien sûr, on le répète souvent, cette sélection n'est absolument pas exhaustive. Forcément limitée d'ailleurs. De nombreuses autres autos sont d'excellents choix pour le budget, pour peu qu'elles aient été bichonnées. Le but est simplement de montrer que l'on peut rouler dans un véhicule décent, même pour ce budget riquiqui. 2/ Pour ceux qui sont amenés à rouler souvent dans des zones à circulation restreinte (ZCR), telles que Paris ou Grenoble, cette sélection peut poser problème. En effet, à Paris, les vignettes Crit'Air 4 et 5 (et les sans vignettes bien sûr), n'ont plus le droit de circuler en semaine. Cela correspond aux voitures essence d'avant 1997, et aux diesels d'avant 2006 !

Ce sont des incontournables de ces sélections de voitures à petit prix. Leur gros défaut aujourd'hui ? Une sécurité passive à mille lieues de ce que l'on sait faire aujourd'hui. Mais leur sécurité active (tenue de route, comportement) est encore de bon niveau. Pour le reste, pas étonnant que l'on en trouve encore beaucoup. Le budget entretien et réparation est faible, la fiabilité excellente. Il en reste donc beaucoup sur les routes.

Même le confort et les performances sont de bon aloi pour ces deux cousines techniques, que seule l'esthétique différencie. En diesel, le 1.5 d de 58 ch est performant et extrêmement frugal, mais il est rugueux, bruyant, son agrément est limité.

Par contre, en essence, un moteur 1.1 60 ch, ou le 1.4 75 ch seront d'excellents compagnons, eux aussi sobres et pas à la peine du tout sur route, et même autoroute pour le 1.4. La fiabilité est très bonne pour ces deux moteurs, même s'il faut surveiller la rampe de bobines du 1.4.

Une version d'après les restylages (96 pour la 106, 99 pour la Saxo), sera donc un bon choix, pour peu que l'entretien soit suivi. On trouve pour moins de 1 500 € des exemplaires de 2001 affichant moins de 130 000 km, en finition haute Exclusive ou VTS pour la Citroën, et Cashmere ou Quicksilver pour la Peugeot.

La Twingo est elle aussi un incontournable de l'auto petit prix. On la trouve même bien moins cher que les 1 500 € ici alloués. Mais on ne garantit alors pas l'état général. Par contre, pour 1 500 €, à vous les modèles les plus récents de cette première génération (phase 3 ou 4, à partir de 2000). Et au choix en 1.2 60 ch, ou 1.2 16v 75 ch. Même une riche version Initiale, dotée du cuir et parfois d'un grand toit ouvrant, se trouve facilement. Les kilométrages sont très variables et oscillent entre 80 000 et 150 000 km. Le plus important reste encore une fois l'entretien réalisé, et le remplacement des pièces d'usure.

Le moteur 16v souffre de faiblesse de la bobine, mais elle a le plus souvent été remplacée, et les roulements sont souvent faiblards. Mais les pièces sont peu chères et se remplacent facilement. De façon générale, le coût d'utilisation de la Twingo 1 est imbattable, et la consommation mesurée.

Les prestations routières sont aujourd'hui dépassées, mais suffisent pour un usage urbain ou périurbain. Par contre pas pour de longs trajets autoroutiers.

Pour cela, une Twingo 2 sera plus indiquée. Elle est aussi disponible pour le budget de 1 500 € (modèle 2007 ou 2008), mais aura alors plus de kilomètres au compteur. C'est aussi un excellent choix, bien plus difficile à trouver.

Tout comme sa petite sœur la Twingo, la Clio est une star de la seconde main à petit budget. Même la première génération serait à conseiller, tant certains exemplaires sont encore en bon état, bien servie par une conception robuste. Mais la Clio 2 dispose, elle, de 4 airbags et de l'ABS en série sur tous les modèles, ce qui en fait une auto bien plus sûre et moderne.

Elle accumule de plus les bons points. Elle est habitable, confortable, très sûre de comportement, à tel point qu'on pourrait croire qu'elle fait partie du segment supérieur. Et même sa qualité de finition, surtout après restylage, lui fait honneur. Une homogénéité qui lui a permis d'être des années durant la meilleure vente en France, ce qui est toujours le cas aujourd'hui.

Côté fiabilité, les moteurs de la "phase 1" sont robustes à souhait, comme le 1.9d 65 ch ou les 1.2 et 1.4 60 et 75 ch (le 1.6 90 ch aussi, mais il est plus rare). Après le restylage de 2001, on voit apparaître les diesels dCi, mais ceux-ci ont connu pas mal de soucis (pompe d'injection, limaille de fer). Aujourd'hui, c'est le plus souvent résolu, mais on ne saura trop vous orienter vers les 1.2, 1.4 et 1.6 16v essence, qui n'ont pour seul défaut récurrent que la faiblesse des bobines.

Pour le budget, dirigez-vous vers un modèle restylé, le plus récent possible. On en trouve qui affichent moins de 120 000 km, dotés du 1.4 16v de 98 ch, en finition Dynamique ou Privilège. Pour les gros rouleurs, tentez un 1.5 dCi 65 ou 80, mais le kilométrage sera alors bien supérieur (autour de 200 000 km). Pourquoi pas si l'entretien est rigoureux.

Chez Peugeot la série des "6" est une des plus réussies. Et la compacte 306 n'échappe pas à la règle. Commercialisée jusqu'en 2002, elle est encore très présente dans les petites annonces. Les kilométrages commencent à être importants pour tous les modèles, mais ne doivent pas forcément faire peur. En diesel, le 1.9 D 71 ch est increvable, tout comme le 2.0 HDI 90 ch, qui doit cependant être nourri avec du gazole de bonne qualité. Le 1.9 TD peut atteindre de gros kilométrages mais souffre d'un défaut de préchambre de combustion, qui peut tomber dans le cylindre. En essence, peu de soucis, quelle que soit la motorisation, du petit 1.4 75 ch au 2.0 16v 167 ch de la sportive S16. Cette dernière ne se trouve évidemment pas pour le budget, mais un exemplaire 1.6 90 ch ou même 1.8 16v 117 ch peut se dénicher, année 2001-2002, avec parfois moins de 120 000 km ! Un 2.0 HDI aura lui plus de 200 000 km, mais, bien entretenu, pourra faire sans souci 100 000 km de plus.

La 306 est un modèle en tout cas confortable, au châssis reconnu comme un des meilleurs de son époque (quelle tenue de route !). Sa présentation est par contre datée, et l'habitacle moyennement fini. L'équipement n'est correct qu'en finition haute Cashmere ou XS/XS Premium. Et pour ceux qui veulent un peu plus de place que dans la berline, une version break très logeable existe (coffre de 442 litres contre 338).

Tout comme la 405 qu'elle a remplacé, la Peugeot 406 est digne de figurer dans cette sélection (encore une représentante de la série des "6"). Sa robustesse, son vieillissement, lorsqu'elle a été bien suivie, entretenue et respectée, sont très bons. Et de nombreux exemplaires sont encore en bon état, y compris pour ce budget serré.

La 406 est reconnue pour les qualités de son châssis, très dynamique, qui lui confère des qualités routières de premier ordre, dans la grande tradition Peugeot. Le compromis entre confort et efficacité est très bien réalisé. Et la sécurité active de haut niveau. Par contre, elle n'est pas la plus habitable de sa catégorie, et sa malle de coffre est moins pratique que les hayons des Citroën C5 et Renault Laguna, ses concurrentes de l'époque. Cela dit, la version break peut remédier à ce souci, s'il en est un pour vous.

Côté moteurs la 406 offre un choix vaste, qui va du diesel 90 ch au V6 essence de 210 ch. Ceux à privilégier en occasion sont les 2.0 HDI 110 ch en diesel et 1.8 16v 117 ch et 2.0 137 ch et 2.0 TCT 150 ch en essence. Le V6 est sympa mais rare en berline, plus courant en coupé, mais on est dans un tout autre budget. Pour 1 500 €, on trouvera surtout des modèles essence 1999 à 2003, en 1.8 16v, parfois peu kilométrés (pour l'âge s'entend, soit moins de 160 000 km). Vérifiez alors qu'il n'y a aucun bruit suspect de distribution, qui peut poser souci. Les 2.0 HDI 110 ch aura autour de 200 000 km. À ce prix, la plupart des modèles en vente ont quelques accrocs de carrosserie, mais globalement rien de méchant.

Un bon choix donc, une voiture qu'on retrouvera à n'en pas douter beaucoup dans les pays d'Afrique du nord dans les prochaines années.

Contrairement à la Laguna 2, qui fut un véritable canard boiteux durant ses premières années de commercialisation (2001-2005), la Laguna de première génération fait preuve d'une excellente fiabilité. Bien sûr, quelques soucis ont pu être observés sur les diesels 2.2 115 ch, mais justement, on ne vous les conseille pas. Pareil pour le premier 1.9 dCi 110 ch, rugueux dans la Laguna et pas irréprochable en fiabilité. Les moteurs essence, eux, sont globalement exempts de tout reproche, que ce soit en version 8 soupapes des débuts de commercialisation, ou 16s ensuite. Le meilleur choix est sans conteste un 1.6 16v 110 ch ou un 1.8 16v 120 ch, après restylage (1998-2001). Les finitions hautes RXT, Pack luxe ou Initiale sont bien équipées pour l'époque, avec climatisation auto, pare-brise athermique, 4 airbags, radio CD 6 HP, toutes fonctions électriques, etc.

Le point fort de la Laguna est par ailleurs sont grand confort de suspension. Les passagers sont choyés. Moins dynamique qu'une Peugeot 406 donc, mais plus agréable sur route dégradée. Son grand coffre à hayon est également plus pratique. Et elle propose aussi une version break baptisée Nevada (520 litres de coffre contre 450 pour la berline).

Pour le budget, on trouve des modèles 1.8 16v de 2000-2001, et même des 2.0 16v 136 ch, n'ayant pas encore 130 000 km, plus souvent toutefois environ 160 000. En tout cas, pour le même budget qu'une Laguna 2, n'hésitez pas, c'est une Laguna 1 qui sera une meilleure occasion (ou une Laguna 2 phase 2, mais ce sera plus de 1 500 €).

Chez Ford aussi, on peut trouver de bonnes occasions pour pas cher. C'est le cas de nombreuses versions de Fiesta, que ce soit la troisième génération (excellente en 1.25 75 ch !), ou la quatrième, que l'on trouve désormais sans souci dans ce budget serré.

Ainsi, un modèle 1.3 70 ch, 1.4 80 ch et même diesel 1.4 TDCi 68 ch (en fait c'est un moteur PSA 1.4 HDI), pourra faire votre bonheur. Les 3 sont robustes, mais il faudra tout de même surveiller les joints d'injecteurs sur le 1.4 diesel, sa faiblesse. Le 1.3 est un peu juste en performances, on conseillera donc plutôt le 1.4 80 ch, voire un rare 1.6 100 ch, mais qui devient plus cher. Il est possible pour 1 500 € de trouver des modèles 2002 à 2005, n'ayant parfois même pas atteint les 100 000 km !

La Fiesta est une citadine polyvalente sympa à conduire, dynamique, tout en restant confortable. Son insonorisation est un peu légère dans cette génération, mais cela n'est gênant que lors des longs trajets autoroutiers. Sa qualité de finition est aussi un peu légère, du moins avant restylage. Mais les 1 500 € font que ce sont surtout des modèles avant restylage qui sont accessibles. Finition basique donc, mais qui vieillit correctement.

Excellente petite auto que cette Nissan Micra. On ne parle pas ici de la troisième génération, pourtant accessible dès 1 500 €, mais qui ne brille pas par sa fiabilité. On parle bien de la seconde génération. Celle qui est inoxydable.

Certes pas mal dépassée en termes d'agrément sur la route, ou de confort, elle a d'autres qualités. La première est de ne rien coûter à l'utilisation, et encore moins en réparation. En effet, c'est l'un des modèles les plus fiables qui existe sur le marché. Vous tournez la clé, elle démarre. Tout le temps, et même les 200 000 km passés.

On vous déconseille cependant d'opter pour le 1.5 diesel, d'origine PSA, mal adapté à cette voiture. Par contre, les essence 1.0 55/60 ch et 1.3 16v 75 ch, puis plus tard le 1.4 82 ch sont hyper recommandables. Le 1.0 se destine plus à la ville, les 1.3 et 1.4 peuvent en sortir sans souci.

On vous conseille de sauter sur les rares occasions présentes en ligne. La plupart des autos sont en bon état et pour ce prix (meilleur état que la génération 3 qui a suivi), et affichent encore des kilométrages très bas, parfois moins de 100 000 km. Un modèle restylé (1997-2003), sera un peu mieux équipé, surtout en finition haute SLX, Deluxe, ou Cypia. Ancienne oui, on parle de voiture qui a presque ou plus de 20 ans, mais elle rend toujours d'immenses services.

Fiat a toujours été le spécialiste des petites voitures pas chères. Il n'est donc pas étonnant qu'un de ses modèles soit présent dans notre sélection. Nous aurions d'ailleurs pu en mettre d'autres, comme la Panda 2, ou la Bravo/Brava. Mais la plus représentative et la plus répandue, c'est la Punto. Et en l'occurrence la Punto de 2e génération.

Économique à l'usage, elle se trouve en nombre à petit prix sur les sites de petites annonces. Pour le budget, on trouve aussi bien des versions avant restylage qu'après. Une question de goût esthétique, car l'une comme l'autre présentent les mêmes qualités et les mêmes défauts. Pour ces derniers, on citera une qualité de finition légère mais qui finalement traverse le temps plutôt pas mal il faut le dire (quelques bruits de mobilier toutefois), et une insonorisation qui manque de soin, surtout en diesel. Au chapitre qualités, on citera une très bonne habitabilité, un volume de coffre correct, et un comportement routier sûr. Le confort est aussi de bon aloi.

Côté moteur on conseillera un diesel 1.9 JTD, fiable, performant et sobre (mais bruyant) pour les gros rouleurs. Pour les autres, le 1.2 60 ch est suffisant en ville. Il faut vérifier que tout va bien côté joint de culasse par contre, beaucoup ont eu des soucis. Sinon, le 1.2 16v 80 ch est lui plus polyvalent, et pas spécialement plus cher. On trouve des modèles de 2001 à 2003 affichant moins de 100 000 km sans souci.

Tout comme la Peugeot 306, la Citroën Xsara est une compacte discrète, mais pétrie de qualité. Sous ses dehors de voiture de grand-père, elle cache des trésors. Une excellente habitabilité, un volume de coffre record dans la catégorie, un confort redoutable, une tenue de route qui n'a rien à envier aux modèles actuels, et même, en version restylée, un équipement complet, avec la possibilité d'avoir l'ESP, des phares et essuie-glaces automatiques, la climatisation régulée, etc. De plus, elle se dote de motorisations modernes, comme le 2.0 HDI de 90 ch (le 110 ch est plus cher), ou les essence 1.6 16v 110 ch, 1.8 16v 117 ou 2.0 16v 137 ch.

Son manque de sex-appeal en occasion fait baisser les prix, ce qui a pour conséquence de permettre de faire de super affaires. Ainsi, un modèle 2001 ou 2002, avec le moteur 1.6 16v 110 ch, performant et sobre, affichant moins de 140 000 km, peut se trouver en bon état pour le budget. Un 2.0 HDI 90 ch aura plutôt 180 000 km.

Il faut veiller bien sûr au bon entretien de l'auto, à son suivi régulier, et privilégier un modèle dont la courroie de distribution a été faite récemment, ce qui laisse un bon moment de tranquillité après achat à ce niveau. Et cela vaut pour toutes les voitures de notre sélection d'ailleurs.

Troisième Citroën de notre sélection. La C5 de première génération peut faire peur de prime abord. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que son image est associée à celle du "3e âge", ce qui n'est pas qu'un cliché... Ensuite parce que son début de carrière a été entaché par de très nombreux problèmes de fiabilité. Oui, mais avec le temps, les choses se sont arrangées. Et aujourd'hui, mis à part quelques rares bugs électroniques sans grande gravité, la C5 laisse tranquille ses propriétaires, grâce à des mises à niveau opérées dans les premières années.

Du coup, on découvre que pour 1 500 €, on peut rouler dans une berline familiale très spacieuse, aussi bien dans l'habitacle qu'au niveau du coffre, super confortable, à la tenue de route ultra-sécurisante, et à l'équipement tout à fait au niveau pour son époque, surtout en finition haute Exclusive (ESP, suspension pilotée, navigation, alerte de franchissement de ligne, sellerie cuir de bonne qualité en option, sièges électriques, feux xénons directionnels après restylage, etc).

Il faut privilégier si possible un modèle restylé, en 1.8 16v 127 ch, ou 2.0 HDI 138 ch. Mais les modèles avant restylage sont les plus nombreux dans ce budget. Dans ce cas le 1.8 16v 117 ch, le 2.0 16v 137 ch ou le diesel 2.0 HDI 110 ch seront les meilleurs choix. On trouve des millésimes 2002/2003, finition SX Pack ou Exclusive, affichant moins de 150 000 km en essence, et autour de 200 000 km tout de même en diesel. Mais le plus souvent l'entretien est bien suivi, surtout pour des premières ou deuxièmes mains possédées par des personnes d'un certain âge. Par contre, les petits défauts de carrosserie sont légion. Et les modèles en excellent état de ce côté-là sont un peu plus chers.