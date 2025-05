Une Citroën Ami survitaminée avec des pièces Tesla

La voiturette sans permis Citroën Ami adopte une philosophie minimaliste avec un gabarit réduit, un poids plume et un petit moteur électrique lui permettant d'atteindre 45 km/h. Un garage a malgré cette fiche technique peu encourageante craqué pour quelques modifications du modèle. De quoi en faire un véritable monstre de centre-ville.

Le véhicule visible dans la vidéo qui suit n'a plus rien à voir avec la petite française. Des transformations si lourdes qu'elles font sortir cette Citroën Ami du cadre légal réservé aux voitures sans permis en France et à l'étranger. Qu'importe, la manoeuvre est intéressante.

Une machine à burnout

Pour commencer, une épave de Tesla sert de donneuse. Des pièces sont récupérés sur la voiture américaine survoltée pour adapter une batterie plus performante et un moteur lui aussi plus musclé qu'à l'origine. Un variateur plus résistant et des amortisseurs initialement destiné à une Volkswagen Golf 2 sont aussi de la partie. De quoi réaliser d'épais nuages de fumée ou simplement d'avancer beaucoup plus vite sur la route. Dans un futur proche, l'auto recevra en outre un ensemble batterie et moteur sur le train arrière pour en faire une quatre roues motrices. Pour découvrir tout ça, cliquez sur lecture.