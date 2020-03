Une curieuse Bugatti Veyron en bois disponible à la vente

Si votre salon dispose d'un grand espace pour accueillir une grande sculpture et que vous êtes passionné de supercar, voici sans doute l'objet idéal : une Bugatti Veyron en bois. Il s'agit là de l'étonnante proposition d'un Allemand sur la plateforme spécialisée dans les ventes de voitures d'exception Classic Driver.

L'artiste à l'origine de cette sculpture surprenante a respecté les dimensions globales de l'auto. La Veyron en bois de teck affiche donc une longueur de 4,4 mètres comme l'originale. Reproduire l'avant et l'habitacle a vraisemblablement été plus facile que d'imiter l'arrière. L'ensemble dispose néanmoins de portes fonctionnelles et d'une planche de bord plutôt bien réalisée.

Acquérir cette Bugatti Veyron en bois nécessitera sans surprise une somme bien moins importante que celle demandée par les propriétaires d'une vraie. L'annonce indique pour la sculpture un tarif de 16 850 euros. Les authentiques Veyron s'échangent pour rappel aujourd’hui contre 1 200 000 euros environ.