Une entreprise a développé un système de mise à jour et réparation à distance

Avec l'arrivée des voitures électriques et connectées vient un nouveau genre de service après-vente. La traditionnelle visite en atelier pour la révision annuelle pourrait n'être qu'un lointain souvenir pour les futurs automobilistes grâce aux mises à jour à distance, qui permettent d'améliorer le comportement et la fiabilité des véhicules. Certains constructeurs s'y sont déjà mis, mais les entreprises privées indépendantes pourraient également y voir un marché porteur.

En Israël, la société Aurora Labs, qui a déjà levé plus de 11 millions de dollars de fonds, a développé un programme capable de gérer à distance les problèmes rencontrés par les véhicules, notamment au niveau des composants vitaux comme le calculateur.

Le programme se base sur l'intelligence artificielle et le "machine learning" (apprentissage automatique). Il permet de détecter les erreurs internes qui peuvent entraîner des pannes et de les corriger automatiquement. Pour l'instant, Aurora Labs aurait déjà une centaine d'ECU (unités centrales de véhicules) en mémoire, et la société, qui travaille avec certains grands constructeurs, devrait largement améliorer sa liste dans les mois à venir.

Cela illustre en tout cas la nouvelle vague technologique à venir dans les automobiles, en matière d'après-vente. L'arrivée des moteurs électriques, qui n'auront plus besoin de maintenance, va éliminer les traditionnelles opérations de maintenance (vidange, filtres...). Il ne restera alors plus que des pannes d'origine logicielle, en majorité.