Une étude sur la satisfaction des acheteurs de voitures électriques difficile à interpréter

« Hausse des prix de l’électricité : 54% des propriétaires de VE regrettent leur achat ». Voilà le titre fracassant qu’on peut lire sur la page internet de Monta, une « start-up danoise experte dans la gestion de bornes de recharges », comme elle l’explique en ces termes. Pour justifier cette affirmation, elle se réfère à une étude réalisée avec Yougov entre le 6 et le 13 mars 2023 auprès de 6 167 Français âgés de plus de 18 ans. Un échantillonnage qui paraît donc significatif.

Dans le détail expliqué sur un document Google consultable, les auteurs de l’étude précisent cependant qu’elle n’a été réalisée qu’après de seulement 618 propriétaires de véhicules électriques. Et que cette base de propriétaire ne fait pas la différence entre les voitures 100% électriques et les modèles hybrides rechargeables. Ils ont dû répondre à la question « Les récentes augmentations des coûts d'utilisation d'un VE/Hybride rechargeable vous ont-elles fait regretter l'achat/la location d'un VE/Hybride rechargeable ? » avec 19% de « oui, beaucoup » et 35% de « oui, en partie ». Soit un chiffre de 54% de gens mécontents d’après les auteurs de l’étude.

Une question trop vague ?

Les termes de la question paraissent tout de même un peu vagues : parle-t-on du prix de l’électricité réglementée pour les particuliers français, qui a augmenté de 10% au 1er août dernier mais n’avait pas bougé au moment de l’étude ? Ou de celle des bornes de recharge, dont les prix ont parfois aussi augmenté en ville mais baissent au contraire dans certains réseaux rapides ? Inclut-on aussi le prix d’achat des voitures électriques, plus élevé en moyenne sur les modèles citadins mais parfois compétitif sur les modèles familiaux ? En l’absence de détails supplémentaires et compte tenu d’un échantillonnage réduit qui ne fait même pas la distinction entre voitures électriques et véhicules hybrides, difficile de retirer quelque chose d’important de cette étude. Mais les détracteurs de la voiture électrique seront évidemment ravis de lire que seulement 36% des personnes interrogées ne « regrettent pas l’achat de leur véhicule électrique ou hybride rechargeable ».