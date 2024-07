Imaginez : vous poussez la porte d'entrée de votre résidence à plusieurs millions de dollars, puis vous vous dirigez vers l'interrupteur du salon pour éclairer la pièce à vivre. Au clic du bouton, les phares escamotables d'une Ferrari F40 illuminent la table basse. Un scénario insolite imaginé par un artiste particulièrement créatif.

Sur les images signées KyleC3D publiées sur le réseau social Instagram, la supercar italienne en blanc pur et jantes chrome se voit suspendue dans le vide avec des tiges en métal. Un rendu surréaliste fruit -bien entendu- d'une réalisation 3D fantasmagorique. Il n'empêche que le résultat surprend et donnera sans doute des idées aux plus fortunés souhaitant une idée originale pour se démarquer.

Montrer sa supercar chez soi, un symbole d'opulence

Pas convaincu ? En 2023, un Australien trouvait bon de faire grimper sa McLaren Senna GTR au 57e étage d'un immeuble pour la montrer à ses amis. La supercar anglaise était pour l'occasion entourée d'une équipe complète comprenant grue, ouvriers de chantier et équipe de tournage.

Une Ferrari F40 en guise de lustre, est-ce bien raisonnable ?

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Un banal exercice de 3D

Dans le cas de la Ferrari F40, l'idée n'est heureusement qu'une figure artistique via un rendu virtuel. Nul doute qu'un engin aussi rare et désirable à conduire mérite sa place sur la route plutôt qu'au-dessus d'une cheminée. Ne pensez-vous pas ?