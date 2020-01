Une Lada transformée en véhicule à vapeur

Amendes, vignettes, taxes, piétonnisation des centres : tout pousse les automobilistes à adopter des véhicules plus propres ou des transports en commun. Si quelques préparateurs amateurs d'anciennes s'orientent vers des transformations de voitures de collection en électriques, ces hommes originaires de Russie font la manœuvre inverse en greffant à une Lada Samara de quoi en faire une machine à vapeur.

La transformation signée par les mécaniciens de la chaîne Youtube Garage54 fait l'objet d'une vidéo complète montrant les premiers tours de roue de la Lada. Charbon, foyer, cheminée et élément surchauffeur sont de la partie comme pour une locomotive d'antan. Sur les images, la Samara se déplace à faible allure. Un petit succès donnant envie au Garage54 de retenter l'expérience avec un plus gros moteur capable de supporter plus de pression.