Une Mazda MX-5 massacrée par son propriétaire

Souvent victimes de rouille ou de tuning sauvage, les Mazda MX-5 première du nom voient leur côte grimper ces dernières années. Petit cabriolet simple à entretenir, ludique à conduire et étonnant en design avec ses feux escamotables, il est plutôt bien vu de préserver un bel exemplaire. Une philosophie très éloignée de celle de ce propriétaire dont l'idée est de donner une apparence insolite à son roadster nippon.

Un mélange de plusieurs voitures

Les images parlent d'elles-mêmes : cette Mazda MX-5 NA reçoit à l'avant des grands projecteurs de Toyota Supra MKIV tandis que l'arrière va chercher ses optiques encore plus loin avec des feux stop de BMW Z4. Un rendu pour le moins étonnant mêlant pièces des années 90, des années 2000 et une silhouette lancée en 1989. La voiture perd donc dans la manœuvre ses mythiques pop-up amusant à observer depuis l'habitacle mais aussi sur son passage à l'extérieur et ses feux arrière exposés pour rappel de manière permanente au Museum of Modern Art de Manhattan.

Mais ce n'est pas tout à propos de cette curieuse automobile. Son actuel propriétaire espère en effet s'en séparer via une vente aux enchères publiée sur la toile via la plateforme Otomoto. Une annonce permettant d'apprendre que le véhicule date de 1994, abrite sous son capot un bloc quatre cylindres 1,6l et affiche au compteur 189 000 kilomètres.