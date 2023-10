Une Mercedes Classe E allégée à l'extrême

Le constructeur allemand Mercedes a pour habitude de proposer comme ses concurrents certaines de ses grandes berlines en version longue. À contre-courant, voici la tricorps Classe E W210 raccourcie au maximum. Des modifications qui font partie d'un projet plus global, sans toit.

La voiture visible sur la plateforme Facebook Marketplace a été lourdement modifiée. Seuls le tableau de bord, les jantes et la calandre avec son emblème demeurent d'origine. Le reste est systématiquement découpé, réduit voir carrément supprimé. Le rendu fait penser à une sorte de buggy et de kart gros format. L'auto basée sur une E430 embarque d'ailleurs un généreux moteur V8 de 279 chevaux pour 400 Nm de couple et une boîte automatique. Une mécanique qui permet à la voiture d'origine d'abattre le 0 à 100 km/h en 6,6 secondes avant d'atteindre une vitesse maximale de 250 km/h.

Une auto aussi abordable qu'originale, mais pour rouler où ?

Difficile de passer inaperçu avec une telle voiture. Cela dit, son usage sera assez contraignant compte tenu des modifications. Le compteur affiche 240 000 kilomètres. Son propriétaire actuel Micah Walley demande 3000 dollars (l'équivalent de 2850 euros). Une somme finalement assez correcte pour un véhicule fun équipé d'un V8.