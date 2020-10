Une Nissan Skyline R34 GT-R quasi-neuve affichée plus de 400 000 euros

L'époque des Mazda RX-7 FD3S, Toyota Supra MKIV biturbo, Nissan Skyline GT-R et Honda NSX vendues contre l'équivalent de quelques milliers d'euros sur le site anglais Pistonheads ou directement au Japon sur TradeCarView est bel et bien révolue. Les prix sont tirés à la hausse par les exemplaires les plus incroyables. Cette Nissan Skyline R34 GT-R V-spec Nür II en est un.

Trouver une Nissan Skyline R34 GT-R V-spec Nür II n'est pas une mince affaire en soi. Ajoutez à cela un label apportant des éléments spécifiques et un kilométrage exceptionnellement bas pour définir la sportive nippone du jour. L'auto visible sur le site asiatique JDM Expo indique 362 kilomètres au compteur seulement. L'annonce précise en outre que cette Skyline affiche un état de présentation neuf. Détail amusant : la description ajoute que l'habitacle sent lui aussi encore le neuf.

Cette Nissan Skyline R34 GT-R V-spec Nür II est proposée contre la coquette somme de 485 000 dollars. Cela représente au cours actuel la bagatelle de 412 922 euros.