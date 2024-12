Une proposition pour annuler l'interdiction de vente des voitures thermiques en 2035 en Europe

La proposition devrait séduire les membres de l’ACEA (association des constructeurs automobiles européens) et tous ceux qui militent contre l’interdiction de vente des voitures thermiques neuves en Europe à partir de 2035, adoptée officiellement l’année dernière.

Comme le rapportent les journalistes de Reuters, elle émane du plus gros groupe politique du Parlement européen, le PPE, d’où provient d’ailleurs la présidente actuelle de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Son objet ? Revenir sur cette interdiction de vente des voitures thermiques en gardant d’une part les véhicules dotés d’un moteur fonctionnant avec du carburant alternatif et d’autre part, les modèles hybrides rechargeables. Leur proposition exclut donc les véhicules thermiques hybrides et non hybrides fonctionnant avec du carburant fossile classique.

Revenir sur les normes européennes de 2025, aussi

Ce n’est pas tout : le PPE propose aussi d’alléger les normes CAFE imposant aux constructeurs automobiles européens de vendre beaucoup de voitures électriques dès l’année prochaine sur notre marché, sous peine de grosses amendes.

Rappelons que la plupart des constructeurs automobiles du Vieux continent (Renault, Volkswagen…) militent déjà pour assouplir ces normes. Le PPE veut « repousser les quotas de CO2 prévus pour 2025 à 2027 », ou simplement assouplir ces obligations.