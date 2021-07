Une publicité BMW bannie au Royaume-Uni pour un bruit de moteur

La transition écologique est bel et bien en marche, et en marche plus que forcée. C'est en tout cas ce que l'on pourrait retenir après lecture de cette actualité anglaise. L'opinion publique a en effet eu raison à nouveau de l'automobile dans une publicité après qu'un auditeur ait porté réclamation pour "montée en régime irresponsable" de la part de BMW dans un spot sur la division sportive Motorsport, avec le slogan suivant : "nous pourrions utiliser de grands mots tels que frappant, musclé ou captivant pour vous en parler. Nous pourrions aussi utiliser une combinaison de mots colorés pour décrire ce que l'on ressent. Mais tout ce que vous voulez réellement entendre, c'est ça...".

Un seul auditeur, apparemment agacé par les bruits de montées en régime "irresponsables" de BMW, appuyé par l'équivalent anglais du CSA (l'organisme de surveillance des chaînes de télévision) a réussi à faire bannir cette publicité.

Le fait que la publicité ait été bannie pour des bruits de moteur est en grande partie due à l'incitation à la conduite dangereuse que susciterait ce genre de publicité. C'est en tout cas comme cela que l'auraient vécu celui ou ceux qui sont derrière la plainte.