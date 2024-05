Une Renault 5 électrique moins chère que prévu ?

25 000€. Voilà le prix de base attendu de la Renault 5 E-Tech, dans sa version d’entrée de gamme qui doit arriver d’ici l’année prochaine. Un prix plus doux que celui de la variante découverte en début d’année, plutôt estimée vers les 30 000€ (on ne connaît pas encore ses tarifs définitifs).

Mais d’après les journalistes des Echos, il pourrait y avoir une très bonne nouvelle pour les clients de la citadine électrique de la marque au losange : Renault se préparerait à officialiser de nouveaux contrats de fourniture de batterie. Des contrats qui porteraient sur la fabrication d’accumulateurs de la technologie LFP (lithium-fer-phosphate) et non pas NMC (nickel-manganèse-cobalt), alors que le constructeur n’utilisait que ces dernières jusqu’à présent. L’avantage ? La baisse de leur prix évidemment, le LFP étant connu pour leur fabrication moins coûteuse même si elles souffrent d’une densité énergétique moins bonne (et donc d’une autonomie maximale légèrement en retrait).

Une R5 moins chère que la Citroën ë-C3 ?

La très bonne nouvelle derrière ces annonces attendues, c’est donc que la Renault 5 pourrait coûter moins cher que prévu dans sa version de base si elle intègre bien des batteries LFP. Au point d’évoquer une addition de départ beaucoup plus basse que les 25 000€ prévus depuis l'année dernière. Ce prix canon lui permettrait de faire mieux que la Citroën ë-C3 affichée à 23 300€ en tarif de base et même d’imaginer une Twingo 4 largement sous les 20 000€. Bref, attendons de voir ce que Renault annonce prochainement à ce sujet.