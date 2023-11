Une réplique de Stratos à moteur Alfa disponible à la vente

Signer pour une réplique fait rarement l'unanimité. Cylindres en moins, faible puissance, design raté et finitions hasardeuses sont les raisons pour lesquelles ces voitures sont détestées par les amateurs de belles automobiles. Cette fausse Lancia Stratos réconciliera peut-être les fans avec la chose tant le travail réalisé donne de la crédibilité au véhicule.

Dès le premier regard dans la galerie des photos, il est clair qu'il ne s'agit pas d'un bricolage du dimanche. Projecteurs longue portée, feux rétractables, ouvrants monumentaux, becquets, habitacle de course : tout y est avec une fidélité exemplaire. Pour couronner le tout, une mécanique à la sonorité envoûtante -un V6 3,0l Busso signé Alfa Romeo- et à la puissance proche du modèle original se loge en position centrale arrière.

Détail amusant, cette réplique de Lancia Stratos sort des ateliers de chez Lister Bell. Le garage réputé pour la qualité de ses reproductions donne du coup un certain "prestige" inespéré à cette reproduction. L'enchère actuelle se situe à l'équivalent de 50 000 euros et se clôturera d'ici trois jours. Pour participer ou voir plus de photos, il faudra se rendre sur le site Cars&Bids tenu par le célèbre journaliste américain Doug de Muro.